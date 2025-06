Villeurbanne renforce la médiation au parc de la Feyssine pour l’été

Pour garantir la tranquillité des usagers durant la période estivale, Villeurbanne déploie chaque week-end un dispositif de médiation et de prévention dans le parc de la Feyssine.

Très prisé en été, le parc naturel de la Feyssine et ses 41 hectares bénéficie depuis début juin d’un renforcement de la présence humaine sur le terrain. Objectif : assurer un usage apaisé de cet espace public, en prévenant les comportements perturbateurs indique la Ville de Villeurbanne.

Un rappel des règles élémentaires de civisme

Chaque vendredi et samedi, un binôme de médiateurs de l’Agence Lyon Tranquillité Médiation (ALTM) sillonne le parc pour informer, dialoguer et rappeler les règles d’usage : interdiction des barbecues, de la baignade, des rassemblements bruyants, des dépôts sauvages ou encore des chiens non tenus en laisse.

Le dimanche, une brigade équestre prend le relais. Plus mobile et visible, elle permet un contact direct avec les visiteurs tout en renforçant le sentiment de sécurité précise la collectivité.

Ce dispositif s’ajoute aux patrouilles de la police municipale et complète les actions déjà mises en œuvre ce printemps : panneaux d’information, installation de containers de tri, et nettoyage intensifié. Un suivi hebdomadaire permettra à la Ville d’ajuster ses moyens en fonction des besoins constatés sur le terrain.