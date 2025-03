Plus de deux ans après la concertation, le projet définitif de réaménagement du boulevard de la Croix-Rousse à Lyon devrait être dévoilé courant mai-avril.

S'il avait beaucoup fait parler lors de sa présentation, il a depuis presque été oublié. Près de quatre ans plus tard, le projet retenu pour le réaménagement du boulevard de la Croix-Rousse dans le 4e arrondissement de Lyon va bientôt être dévoilé.

Pas encore de "profil définitif"

Deux scénarios avaient été soumis à concertation fin 2022. 154 personnes avaient participé, mais selon la collectivité, "aucun scénario ne s'est clairement démarqué". Toutefois, le scénario accordant le moins de place aux vélos, avec de simples bandes cyclables dans les deux sens de circulation a été légèrement moins plébiscité puisqu'il totalise 122 votes, contre 147 pour le scénario créant une piste cyclable bidirectionnelle, supprimant de fait le stationnement côté nord de la chaussée. Le scénario 1 est néanmoins considéré comme "le moins clivant" selon le bilan de concertation réalisé par les services de la Métropole de Lyon.

Scénario 1. (Crédit Métropole de Lyon) Scénario 2. (Crédit Métropole de Lyon)

Sollicitée, la Métropole de Lyon indique que pour l'heure, aucun scénario n'a été choisi. "Les services travaillent à l'élaboration d'un profil définitif, avec une complexité technique importante, pour intégrer toutes les attentes exprimées", précise-t-on. Des annonces devraient ainsi intervenir courant avril ou mai assure le service communication de la collectivité. Si la décision finale n'a pas encore été prise, plusieurs point ont d'ores et déjà été actés : "Plus de végétalisation, des trottoirs refaits à neuf et des aménagements pour faciliter le travail des forains", précise la Métropole.

Pour rappel, le réaménagement est chiffré à environ 3 millions d’euros. "Avec ce budget, on ne peut pas tout refaire de façon parfaite et grandiose ou alors il faudrait cibler une portion du boulevard, mais on préfère agir sur la totalité sans aller dans des dépenses énormes", expliquait en 2021 le maire écologiste du 4e arrondissement, Rémi Zinck.