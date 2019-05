Les stats ahurissantes de l'Ultra Boucle de la Sarra 2019

La 7e édition de l'Ultra Boucle de la Sarra, olla-podrida de course horaire et de montée d'escaliers qui défie l'entendement, s'est déroulée ce week-end à Lyon sur la colline qui court. Du point de vue strictement arithmétique, la boucle relève de l'hystérie collective.

Solex et F1. Il y avait toutes les cylindrées samedi et dimanche sur la colline de Fourvière pour la 7e édition de l'Ultra Boucle de la Sarra, une course à pied complètement dingue qui s'étale sur 2km et 90D+ entre la piste de la Sarra herbeuse et les 563 marches d'escaliers bétonnées de la montée Nicolas de Lange.

Lire aussi : Ultra Boucle de la Sarra ou l'hamsterite aigüe.

Tortues ou lièvres, qu'importe, tous sont des fous furieux. Car s'inscrire pour courir une boucle de 2 kilomètres et 90 mètres de dénivelé positif le plus de fois possibles pendant 6 heures, 12 heures (nouveauté cette année) ou 24 heures dénote d'une perception assez dérangée de ce qu'on appelle communément le week-end.

L'auteur de ces lignes, qui a participé aux 6 heures, s'est amusé à compiler les stats de l'Ultra Boucle de la Sarra 2019.

413 coureurs classés

11 499 kilomètres parcourus

512 370 mètres D+ avalés

3 205 159 marches d'escalier grimpées

@nicolas Blache

Résultats

http://www.yaka-events.com/resultats/live/Events/UltraBouclaLaSarra2019/g-live.html?f=ULTRA%20BOUCLE%20LA%20SARRA%202019.clax

24 heures

65 partants

Vainqueur : 82 tours soit 167,28 km - 7 380D+

12 heures

38 partants

Vainqueur : 45 tours soit 91,8 km - 4 050 D+

6 heures

98 partants

Vainqueur : 30 tours soit 61,2 km - 2 7100 D+

Relais 6 heures à 2

74 partants

Vainqueurs : 28 tours soit 57,12 km - 2 520 D+

Relais 6 heures à 3

138 partants

Vainqueurs : 26 tours soit 53,04km - 2340D+