Escapades : la Savoie à hauteur d’ado

Lyon Capitale a trié sur le volet pour vos enfants les meilleures activités de cet hiver, qui raviront toute la fratrie, même les ados les plus renfrognés. Notre top 10 savoyard.

1. Le saut de la mort à Tignes

Prenez l’envol du saut du tremplin, la pente de la tyrolienne et l’équipement du saut à l’élastique et vous obtenez le Bun J Ride. Équipé d’un harnais relié à deux élastiques, de skis, d’un snowboard ou même d’une luge, élancez-vous sur un tremplin et… sautez ! Sous vos pieds, 40 mètres de vide… Après ce saut vertigineux, redescendez doucement en tyrolienne jusqu’à retrouver la terre ferme. Un pic d’adrénaline à expérimenter à Tignes, à partir de 13 ans et 40 kilos minimum.

Plus d’informations au 06 61 46 50 18

2. Sous la glace à Val-Cenis

Plongée sous la glace à Val-Cenis © Jonathan Catala / OT de Val-Cenis

Qui n’a jamais vu Le Grand Bleu, et l’obsession de ces deux hommes pour descendre toujours plus loin, en apnée, dans les fonds marins ? Qu’y a-t-il donc de si magnétique sous la surface ? Venez le découvrir par vous-même, à partir de 16 ans, en plongeant sous la glace à Val-Cenis, dans la haute Maurienne. De jour comme de nuit, frissons garantis (mais pas de froid grâce à une combinaison adaptée) !

Réservation sur evolution2.com

3. Tyrolienne entre potes à Valloire

Avec la tyrolienne “Catelle” de Valloire, lancez-vous dans une dégringolade endiablée depuis le sommet du télésiège de Brive 2. Soit 1 380 mètres et 300 mètres de dénivelé engloutis à la vitesse de 100 km/h ! Attention, la “Catelle” est intelligente et peut moduler sa vitesse pour augmenter ou réduire les sensations ! L’installation en bi-câble de l’attraction vous permet de partager cette folle descente… à deux. Tête-à-tête vertigineux en amoureux, défi entre amis ou entre frère et sœur, à vous de voir.

Renseignements au 04 79 59 03 90

4. Dans la peau d’un agent secret à Val-Cenis

Connaissez-vous le principe de l’escape game ? Dans ce jeu grandeur nature, vous êtes généralement prisonnier d’un endroit, dont vous devez vous échapper en un temps limité. Que diriez-vous d’un escape game au milieu de la neige ? Dans Escape Outdoor, vous évoluez en pleine nature, à Val-Cenis, muni d’une tablette numérique avec GPS et d’un kit spécial. Ainsi équipé, vous devrez enquêter sur un virus mortel et sauver le monde, rien que ça !

Réservation sur escapegamesunited.com

5. Relaxation glacée à Val-Cenis

Venu tout droit de Finlande, l’ice floatting est une technique de relaxation pour le moins étonnante. Vêtu d’une combinaison qui vous donnera un léger air de cosmonaute, allongez-vous dans l’eau glacée pour barboter en toute sérénité face aux montagnes. Vous êtes presque en apesanteur sur l’eau, bien au chaud et doucement bercé par les flots… Si le paysage environnant n’était pas aussi beau, fermer les yeux serait presque tentant. À tester dès 16 ans, à Val-Cenis uniquement.

Réservation sur evolution2.com

6. Parcours aventure sur mesure dans le val d’Arly

De l’accrobranche en hiver, c’est possible ! Dans le val d’Arly, traversez le canyon du Nant Rouge à l’aide de ponts étroits, de passerelles vertigineuses, de tyroliennes (jusqu’à 160 mètres de long et 45 mètres de haut) et même d’une via ferrata. Pensé sous forme d’ateliers encadrés par un moniteur, le parcours est modulable en fonction de l’âge et des envies des participants, dès 4 ans. Il faudra toutefois attendre d’avoir une dizaine d’années pour affronter le niveau expert.

Réservation obligatoire au 06 11 27 76 72

7. Valloire : en voiture Simone !

Le mountain kart de Valloire © Xavier Aury / Valloire Tourisme

Votre ado se voit déjà sur la route 66 au volant d’un bolide rutilant ? En attendant les premières leçons d’auto-école, proposez-lui de commencer par découvrir les joies de la conduite avec le mountain kart de Valloire. Ce drôle d’engin sans moteur, monté sur trois roues, a été spécialement conçu pour dévaler les pistes enneigées. Ici, pas d’angle mort ni de clignotant. Asseyez-vous, déverrouillez le frein à main et laissez-vous glisser ! À tester seul à partir de 16 ans.

Renseignements au 04 79 59 03 90

8. Pisteurs d’un jour à Valloire

Impressionnants d’agilité skis aux pieds, les pisteurs fascinent. Véritables anges gardiens, ils sont les premiers arrivés sur les pistes, et bien souvent les derniers à en partir, prêts à intervenir en cas de skieur blessé ou égaré. À Valloire, accompagnez-les à l’aube pour savourer un de leurs privilèges : être le premier ou la première sur les pistes, sous les rayons orangés du soleil levant.

Plus d’informations sur le Pass Sunrise au 04 79 59 03 90

9. Profession maître-chien à Notre-Dame-de-Bellecombe

Elbo n’est pas un chien comme les autres. Accompagné par son maître Hervé, ce solide berger allemand a pour tâche de sauver les victimes d’avalanche. Grâce à son flair, le chien est capable de localiser une victime enfouie sous plusieurs couches de neige. Impressionnant ! Venez participer à un entraînement du binôme à Notre-Dame-de-Bellecombe, au cœur du val d’Arly.

Renseignements sur valdarly-montblanc.com

10. Luges en folie à Valloire

Snake gliss à Valloire © Valloire Tourisme

Dans le charmant village station de Valloire, blotti au pied du mythique col du Galibier, la snake gliss est l’activité idéale pour partager frissons et fous rires en famille. Embarquez à bord d’un long serpent de luges emboîtées les unes dans les autres, à la glisse ludique, acrobatique et imprévisible. À l’avant, un moniteur enchaînera les virages abrupts et les pics de vitesse dans un tourbillon grisant. Au choix, deux parcours accessibles à partir de 3 ans.

Tarifs et réservation au 06 45 92 41 28

Infos pratiques

Où manger ?

• L’Asile des Fondues (spécialités savoyardes) à Valloire – 04 79 59 04 71

• L’Estanco (produits locaux dans une ambiance cosy) à Val-Cenis – estanco-valcenis.fr

• La Ferme de Victorine (spécialités savoyardes) à Notre-Dame-de-Bellecombe – la-ferme-de-victorine.com

Où loger ?

• Tipi L’Insolite de Pierre Rouge (tipis au pied du Galibier, avec lits équipés, poêle et toilettes sèches) à Valloire – 06 83 48 30 12

• Fuste Ma Cabane en montagne (chalet en rondins tout confort en pleine nature) à Val-Cenis – 06 86 85 76 98

• Hôtel du Mont Charvin et spa (4*, labellisé Famille Plus) à Cohennoz – hotel-montcharvin.com

Événements

• Du 30 décembre au 2 janvier : Simulateur de parapente 3D en réalité virtuelle dans le val d’Arly (une station différente chaque jour)

• Du 7 au 10 janvier : Concours international de sculptures sur glace à Valloire

• Du 14 au 17 janvier : Concours international de sculptures sur neige à Valloire

• Le 19 janvier : Départ de La Grande Odyssée (course de chiens de traîneau renommée) à Val-Cenis

• Du 2 au 6 mars : Festival de street art dans le val d’Arly (une station différente chaque jour)

Comment s’y rendre ?

• En voiture : 2 heures 30 via l’A43 pour rejoindre Notre-Dame-de-Bellecombe, 2 heures 45 pour atteindre Valloire/Val-Cenis et 3 heures jusqu’à Tignes

• En train : TER Lyon-Albertville/Saint-Michel-de-Maurienne (entre 2 heures 15 et 3 heures 45 avec une correspondance à Chambéry) puis bus/cars régionaux jusqu’à Saint-Nicolas-la-Chapelle (30 minutes), Termignon (50 minutes) ou Valloire (45 minutes)