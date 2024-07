Escapades : Valloire, le charme savoyard

Le charmant village de Valloire et ses dix-sept hameaux vous accueillent au pied du mythique Galibier. Au programme : de la culture, du vélo, de la randonnée et même un festival de sculptures audacieuses !

Entre le mythique col du Galibier et celui du Télégraphe, dans la vallée de la Maurienne, se trouve Valloire. Un charmant village-station situé à 1 430 mètres d’altitude entouré par dix-sept hameaux où vivent environ 1 100 habitants à l’année. “Valloire” vient du latin “vallis aurea”, la vallée d’or, un nom amplement mérité en raison du bel ensoleillement de la commune.

Le col du Galibier © Alban Pernet / OT de Valloire

Elle jouit aussi d’un environnement montagnard féerique, bordé par la fougueuse rivière Arc et surplombé par l’Aiguille méridionale des aiguilles d’Arves, à 3 514 mètres d’altitude.

Un patrimoine architectural unique

Valloire, c’est un ensemble de dix-sept hameaux, et presque autant de chapelles ! Le territoire en compte précisément seize, souvent joliment décorées.

Ne manquez pas une petite visite à la chapelle baroque de Saint-Jacques, dans le hameau des Villards. Cet édifice religieux exigu érigé au XVIIe siècle renferme un autel en bois sculpté datant de 1694, un délicat retable et de belles statues. À découvrir aussi, les deux chapelles baroques du hameau de Bonnenuit : Notre-Dame-des-Neiges, fondée avant 1660, et Saint-Grat, la plus haute chapelle de la vallée !

L’église baroque Notre-Dame-de-l’Assomption vaut à elle seule le détour. Consacrée en 1682 par l’évêque de Maurienne monseigneur Hercule Berzetti, elle est classée monument historique depuis 1945. Ne vous arrêtez pas à son extérieur sobre en pierres grises de la région, entrez ! L’intérieur de l’édifice, richement décoré, est typique du style savoyard baroque du XVIIe siècle.

Levez les yeux et admirez le plafond soigneusement peint d’un bleu qui n’a rien à envier au ciel. Au fond, dans la nef richement sculptée trône un magnifique retable en noyer. Assurément l’une des églises les plus coquettes de Savoie !

En flânant dans les hameaux, ouvrez l’œil ! Des cadrans solaires s’y cachent… Les deux plus beaux sont attribués au grand cadranier piémontais Giovanni Francesco Zarbula. L’un se trouve au chef-lieu, rue des Grandes-Alpes, et le second aux Verneys, près de la chapelle.

Des sculptures éphémères stupéfiantes

Sculpture de paille© Alban Pernet / OT de Valloire

La commune de Valloire est réputée pour son célèbre col du Galibier, mais pas que. C’est aussi la capitale mondiale de la sculpture éphémère ! Depuis plus de quarante ans, s’y affrontent d’audacieux architectes venus du monde entier pour présenter leurs sculptures de neige et de glace. Ces délicates œuvres d’art éphémères étaient vouées à la destruction au printemps.

Petit à petit, est venue l’idée d’adapter ce concours si attendu à d’autres saisons – et au changement climatique au passage.

En juin, Valloire a accueilli la 13e édition de son concours de sculpture de paille et de foin ! Venus du monde entier, vingt-quatre artistes ont réalisé par équipe de deux l’œuvre la plus originale : des animaux, des personnages ou des objets qui pouvaient atteindre jusqu’à 6 mètres de haut !

© M. Zimmer / OT de Valloire

Un été 100 % vélo

Avec ses cols et ses routes sinueuses, Valloire est le paradis de la bicyclette. Cet été, les passionnés de vélo sont servis : la quatrième étape du Tour de France est passé à Valloire le 2 juillet. Depuis Turin, ils ont parcouru 138 kilomètres exténuants pour une épreuve exceptionnelle ! Sur la route, trois cols étaient redoutés : celui de Montgenèvre, celui du Lautaret et bien sûr celui du Galibier… Le 8 août, de 9 h à 12 h, l’accès à ce col mythique du Tour de France sera fermé aux véhicules à moteur depuis Plan Lachat. Les cyclistes de tous niveaux pourront tenter de gravir le géant en solo, en famille ou entre amis, en profitant entre deux coups de pédale d’un panorama exceptionnel.

© Alban Pernet / OT de Valloire

Le reste du temps, testez donc le VTT de descente. Depuis le sommet du télésiège du lac de la Vieille, les 9,4 kilomètres de descente de la piste La Familiale alternent virages relevés, zones freeride et chemin ludique au milieu des mélèzes. Valloire compte 155 kilomètres de parcours balisés, huit circuits de cross-country, deux bike park, dix pistes de descente et cinq circuits de VTT à assistance électrique, pour des vacances 100 % vélo !

Plus d’informations sur : valloire.net

© Alban Pernet / OT de Valloire

La montagne en famille

L’été 2024 marque l’ouverture d’un joli trek fraîchement balisé et entretenu : le tour des aiguilles d’Arves ! Ambiance haute montagne garantie avec une succession de crêtes dentelées, de torrents impétueux, d’alpages odorants et de cols d’altitude élevée dont Martignare (2 763 mètres) et Goléon (2 873 mètres). À réserver aux randonneurs aguerris.

Comptez une bonne semaine de marche pour boucler les 97 kilomètres et 6 000 mètres de dénivelée qui vous attendent. Heureusement, cinq refuges ainsi que quelques gîtes jalonnent l’itinéraire pour partir léger. Des variantes plus faciles existent, accessibles aux randonneurs de tous niveaux et réalisables en deux à trois jours de marche.

Itinéraires sur : tourdesaiguillesdarves.fr

Imaginez un miroir d’eau scintillant, serti au cœur du massif des Cerces, avec vue sur le Grand Galibier et les aiguilles d’Arves… Bienvenue au lac des Cerces.

La randonnée idéale à faire en famille, accessible en seulement 3 heures de marche depuis le parking du Plan Lachat, desservi en été par quelques navettes gratuites.

Un bon sentier serpente au milieu des pâturages, avant de déboucher sur un joli plateau verdoyant. Encore quelques pas, et vous voilà devant l’eau turquoise – mais fraîche – du lac des Cerces.

Cette randonnée peut être rallongée par le col des Cerces, puis jusqu’à trois autres magnifiques lacs. Sinon, le retour se fait par le même itinéraire. Sans oublier une pause bien méritée à la buvette du Grand Galibier, connue pour ses formidables tartes aux fruits. Miam !

Bureau des Guides de Valloire, au 06 99 96 41 87. Tous les itinéraires de rando sont sur : www.valloire.net

© Alban Pernet / OT de Valloire

Pour les amoureux des animaux, ne manquez pas cette expérience unique et émouvante. En fin de journée, suivez Thierry Dacko dans le vallon secret des Trois-Jean. Là-bas, faites-vous tout petit. Si vous êtes suffisamment discret, vous aurez la joie d’observer des cerfs, des aigles ou encore des chamois dans leur environnement naturel. Cet été, Thierry Dacko vous emmène aussi à la rencontre des chauves-souris ! Vous pourrez les observer avec des jumelles thermiques, et même écouter leurs cris grâce à du matériel d’écholocation.

Plus d’informations au 06 70 06 44 88

Le majestueux fort du Télégraphe est un incontournable du coin. L’imposant bâtiment est dressé sur la route du col du Galibier, à 1 620 mètres d’altitude. Le fort a été conçu à la fin du XIXe siècle par l’ingénieur militaire français Séré de Rivières, surnommé le “Vauban du XIXe siècle”. Du haut de son rocher, le fort du Télégraphe avait pour mission de garder la frontière montagnarde. Facile : de là-haut, la vue est imprenable ! Aujourd’hui, le nid d’aigle ne garde plus grand-chose mais attire chaque été de nombreux curieux. Vous aussi, découvrez son histoire en immersion presque totale, grâce à un escape game en réalité augmentée, accessible à partir de 10 ans. Votre quête : trouver le trésor des Templiers…

Plus d’informations au 06 98 77 43 67

La brasserie artisanale du Galibier © Bière du Galibier

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

Délicieux terroir de Savoie

Qui dit Savoie dit forcément délicieux produits du terroir. À commencer par la bière ! Et c’est à Valloire que se trouve la plus haute brasserie artisanale de France : celle du Galibier. Les bières sont confectionnées là-haut, à 1 430 mètres d’altitude, avec l’eau de source du glacier de la Clapière. Des bières montagnardes au goût unique, à déguster chez soi ou sur place, au bar-terrasse accolé à la brasserie. Santé !

Plus d’informations sur : www.biere-galibier.com

Avant de repartir, glissez dans vos valises quelques délicieux fromages locaux… Goûtez donc le fameux persillé de Valloire, au lait de vaches de race tarine et abondance et de chèvres de Savoie, vendu à la ferme des Étroits. Prenez aussi un morceau de borgé, cet irrésistible petit fromage de type reblochon du Gaec du Petit Borgé. Ou bien le bleu de Valloire de la ferme de l’Adroit ? Un délice !

Plus d’informations au 06 76 58 10 68 (ferme des Étroits), au 06 45 72 99 98 (Gaec du Petit Borgé) ou au 06 70 27 10 31 (ferme de l’Adroit).

© Ja-poterie

Artisanat

Enfin, que serait Valloire sans ses artisans ? Au centre du village, Aurélie confectionne dans son petit atelier des poteries uniques, d’inspiration nordique, modernes et épurées. L’occasion de compléter votre vaisselle avec une tasse “made in Valloire”, pour vous remémorer ce merveilleux séjour chaque matin en buvant votre café !

Plus d’informations sur : www.ja-poterie.com

Infos pratiques

Où loger ?

• L’Insolite de Pierre Rouge (grand tipi au pied du Galibier) – Valloire – 06 83 48 30 12 ou 06 63 04 63 68

• Grand Hôtel 3* – Valloire – grand-hotel-valloire.com

• Hôtel du Crêt Rond 3* – Valloire hotelcretrond.com

Où se restaurer ?

• Galibier 2550 (cuisine traditionnelle et produits régionaux, ouverture en juin) Dans la montée au col du Galibier – 06 11 44 84 89

• Sous la roche (cuisine traditionnelle et chic) Valloire – 06 81 33 97 03

• Les pieds sous la table (boutique traiteur de produits régionaux) – Valloire

04 79 83 38 93

À ne pas manquer

• Du 27 juillet au 3 août : The Pic sonne (festival de rock et de blues) à Valloire

• Du 7 au 11 août : Valloire Highline Festival (spectacles de funambules en altitude)

• Les 17 et 18 août : 15e édition du trail du Galibier-Thabor

Comment s’y rendre ?

• En voiture : 2 h 30 depuis Lyon par l’autoroute

• En train : TER Lyon Part-Dieu – Chambéry puis car jusqu’à Saint-Michel - Valloire, 3 h au total