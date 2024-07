Escapade culturelle dans le pays voironnais : la Grange Dîmière, un lieu dédié à la céramique contemporaine

La Grange Dîmière expose les céramiques de Caroline Schmoll, avec son univers fantastique qui puise, de manière intrigante ou drôle, dans les contes pour enfants.

Ancienne dépendance du XVIIe siècle du monastère chartreux de la Sylve-Bénite, située à proximité du lac de Paladru, la Grange Dîmière accueille depuis quinze ans les grands noms de la céramique contemporaine et développe une saison culturelle dont le point d’orgue est le festival de cirque Les nuits hors la Grange (du 1er au 3 août).

Cet été, elle invite la céramiste Caroline Schmoll, artiste basée à Lyon, formée entre autres à Jingdezhen, capitale impériale de la porcelaine en Chine. Mêlant formes végétales, animales et corporelles, son univers est fait de contes liés à l’enfance qui embarquent le visiteur dans un autre espace-temps.

Céramique de Caroline Schmoll © Romain Bauer

Magique Magma est composée de quatre installations avec chacune un titre : le creuset, l’échappée, le festin miraculeux et la cueillette qui dialoguent entre elles, offrant un parcours rempli d’objets intrigants ou drôles, comme de mises en situation mystérieuses où des histoires poétiques s’inventent à foison.

On découvre ainsi les décors d’un conte pour enfants en trois dimensions aux couleurs vives (émaux et engobes), appliquées au pistolet, d’étranges meubles animaux, un banquet riche de vaisselle insolite – coupes, fioles et vases colorés aux formes parfois inquiétantes –, des compositions végétales en porcelaine accrochées au mur qui, illuminées de l’intérieur, constituent un jardin pétrifié par une coulée de matière mystérieuse…

Pendant plusieurs mois, la Grange Dîmière est en effervescence et propose des balades nocturnes dont celle qui va de la grange au monastère, des ateliers (dentelle végétale, pâte à papier, céramique, poterie…), la découverte de plantes sauvages et leurs usages…

Magique Magma - Caroline Schmoll – Jusqu’au 29 octobre à la Grange Dîmière, Le Pin, Villages du lac de Paladru

Programme culturel complet : www.grangedimiere.com