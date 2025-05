Escapades en Savoie : 6 activités qui vont vous faire adorer Valloire cet été

CONTENU SPONSORISÉ

Découvrez Valloire, station 4 saisons qui ravira petits et grands avec des activités au grand air, des découvertes en famille, et des ascensions sportives. Partir-ici.fr vous guide vers des activités, hébergements et points de restauration insolites et durables.

© Alban Pernet / Valloire Tourisme

Arpenter la montagne en VTT

Initiez-vous ou progressez en VTT électrique ou de descente, pour adultes, ados et enfants, selon votre niveau ou vos envies, encadrés par un moniteur diplômé ! Cours collectifs ou particuliers pour apprendre, se perfectionner et rouler en toute sécurité. En savoir plus.

© Xavier Aury / Valloire Tourisme

Découvrir les sculptures sur paille et foin

Des œuvres originales et gigantesques avec des matériaux naturels. Chaque création met en valeur l’imagination et le savoir-faire, transformant ces éléments simples en véritables chefs-d’œuvre éphémères, inspirés par la nature. Visibles tout l’été à Valloire. En savoir plus.

© Alban Pernet / Valloire Tourisme

Randonner au lac des Cerces

Coup de cœur pour la randonnée au lac des Cerces ! Dans un cadre magnifique, découvrez un lac de montagne authentique. Un véritable havre de paix, idéal pour les amoureux de la nature et les passionnés de randonnée en montagne.

© Thierry Durand / Valloire Tourisme

Tenter la tyrolienne géante « La Catelle »

La tyrolienne géante La Catelle à Valloire offre une expérience inoubliable. Depuis le sommet du télésiège Brive 2, à 2500m d’altitude, élancez-vous sur 1400m de descente avec 400m de dénivelé, atteignant jusqu’à 100km/h. Une aventure sensationnelle au cœur des Alpes.

© Alban Pernet / Valloire Tourisme

Prendre de la hauteur avec les via ferratas

Venez découvrir les via ferratas de Valloire, une aventure pleine de sensations ! Accompagné par un guide diplômé, vous évoluerez en toute sécurité dans des paysages magnifiques. Que vous soyez débutant ou expérimenté, cette expérience unique est faite pour vous !

© Marie Collomb / Valloire Tourisme

Rencontrer Yannick, teinturier naturel

L’Atelier 1720 est un atelier de teinture naturelle tenu par Yannick. Il propose des fils de laine et de coton teints à la main, destinés au tricot, crochet ou tissage. Les pigments utilisés proviennent de cultures locales, de cueillettes sauvages ou de filières biologiques certifiées GOTS. L’atelier offre également des visites pour découvrir le processus de teinture végétale.

Partir-ici.fr : Votre guide pour mieux voyager près de chez vous à Valloire