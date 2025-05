Le 4 juin prochain se tiendra la 4e édition de la journée Handiboost à l'hôpital Femme-mère-enfants de Bron. L'occasion d'évoquer l'importance du sport chez les patients atteints de pathologie ou de handicap.

"Même en cas de pathologie ou de handicap, la pratique d'une activité physique adaptée et régulière provoque des effets positifs sur la santé", c'est ce que tente de démontrer Handiboost, une association œuvrant pour rendre l'activité physique accessible à tous. En plus d'améliorer le bien-être et la qualité des vie des patients, celle-ci contribuerait même à améliorer la tolérance aux différents traitements suivis.

Pourtant, de nombreux freins subsistent. Pour tenter de désamorcer ces freins, l'association organise chaque année la journée Handiboost. Organisée le 4 juin prochain à l'hôpital Femme-mère-enfant de Bron, cette journée vise à mettre en lumière des solutions concrètes, afin de favoriser une pratique, régulière, accessible et durable de l'activité physique.

Au programme de cette journée : une matinée réservée aux professionnels autour du thème : "L’importance du maillage territorial : vers une activité physique pour tous." S'en suivra une après-midi portes ouvertes en présence de 27 clubs sportifs ouvertes aux enfants, adolescents et adultes atteints d’une pathologie chronique et/ou vivant avec un handicap. Des initiations pratiques seront également proposées pour l'occasion.

