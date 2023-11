Deux domaines viticoles d’Auvergne-Rhône-Alpes partenaires d’une fabuleuse chasse au trésor

Lancée en avril dernier, une chasse au trésor propose de remporter 100 000 euros de vins français enterrés quelque part en France. Le Château de la Brasse, près de Lyon et le domaine Rocheville à Nyons, ont offert 154 bouteilles en dotation.

“La plus grande chasse au trésor du monde”, réunissant 25 000 chercheurs partout en France, a été lancée en avril 2023 avec un objectif : localiser un coffre enterré quelque part dans l’Hexagone et remporter 100 000 euros de grands crus français, soit 3 600 bouteilles. Les participants doivent résoudre six énigmes sur le thème de l’immortalité et du vin. Le jeu se déroule sans limite de temps et prend fin à la découverte du coffre.

Le lot de 3 600 bouteilles exposées au château de Vaux-le-Vicomte (Île-de-France) a été constitué grâce aux dons de 43 domaines viticoles français. Le Château de la Brasse, dont le domaine de sept hectares est situé sur la commune de Charentay, près de Villefranche-sur-Saône, a fait don de 120 bouteilles (brouilly, régnié, côte de brouilly). De son côté, le domaine de Rocheville à Nyons, a fourni 34 bouteilles (châteauneuf-du-pape).

Créer un vin immortel de plus de 220 ans

En parallèle au jeu, les organisateurs se sont donnés comme mission de créer un “vin immortel” en battant le record de conservation détenu par un vin jaune d’Arbois dégusté en 1994 après... 220 ans, traversant ainsi huit générations.

“Lancer un défi qui ne pourra jamais être vérifié de notre vivant, c’est comme lancer une bouteille à la mer : on le fait par amour de l’audace et de la transmission”, a expliqué à Lyon Capitale Etienne Picand, auteur du jeu et co-initiateur du défi.

Preuve de l’engouement de cette chasse au trésor, la ministre du Tourisme Olivia Grégoire en personne vante "une belle initiative pour faire la promotion de nos destinations françaises et de nos vignobles".