Théâtre des Célestins : Avec Emma Dante, les bons contes font les bonnes pièces

Metteuse en scène de stature internationale, Emma Dante revient aux Célestins avec une nouvelle adaptation d’un vieux conte sicilien Re Chicchinella.

Invitée maintes fois au Festival d’Avignon, l’Italienne Emma Dante est l’une des plus prestigieuses metteuses en scène actuelles. Nous avions pu le constater la saison dernière aux Célestins avec les deux pièces qu’elle avait proposées, La Scortecata et Pupo di zucchero.

Deux adaptations théâtrales tirées de contes jaillis de l’abondant répertoire de Giambattista Basile (1575-1632). Un écrivain sicilien, auteur du Conte des contes, sorte de précurseur des frères Grimm, qui puise dans l’imaginaire populaire de son époque des fables truculentes et cruelles, où les puissants sont souvent ridiculisés. Son imagination débridée lui dictait des histoires dotées d’un humour féroce mis au service d’émotions touchantes et naïves. Autant d’ingrédients que l’on devrait retrouver dans le nouveau spectacle d’Emma Dante : Re Chicchinella, qui sera aux Célestins du 9 au 13 octobre. L’intrigue du conte fait déjà sourire.

© Masiar Pasquali / Piccolo teatro di Milano

Revenu de la chasse, une fois son épée remise à un serviteur, le roi Chicchinella va faire ses besoins (grosse commission) dans un buisson. En manque de chiffons pour s’essuyer (ce sont des choses qui arrivent), il attrape une poule aux plumes soyeuses qui gît là… Le hasard fait bien les choses, le volatile royalement souillé reprend vigueur au point de se glisser au creux du corps souverain, de le coloniser et le transformer complètement. Ensuite, les multiples interventions de médecins, chirurgiens et sommités en tout genre n’y pourront rien, quels que soient leurs pinces et instruments… Désormais la reine et ses administrés guettent chaque jour la ponte d’un œuf d’or ! Son altesse transforme littéralement ses excréments en or !

On peut faire confiance à l’artiste sicilienne, épaulée par les excellents, et drôlissimes, comédiens de sa troupe, pour tirer le meilleur de cette nouvelle fable.

Re Chicchinella– Du 9 au 13 octobre aux Célestins