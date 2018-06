Transports : La technologie peut-elle supprimer les bouchons ?

En 2016, les Lyonnais ont passé 28 heures dans les embouteillages aux heures de pointe. Si l’on est encore loin de Paris et ses 65 heures, ces bouchons lyonnais non culinaires restent une plaie. Quelles innovations pourraient les supprimer ?

Lors de la dernière élection municipale, en 2014, Gérard Collomb promettait le lancement d’une application pour smartphone permettant de “dissoudre les bouchons”. Le maire avait tenu sa promesse avec la sortie du navigateur prédictif Optimod Lyon, effectivement capable de prédire le trafic une heure à l’avance et de dire quel était le mode de transport le plus approprié pour rejoindre sa destination rapidement. Problème : Optimod, s’il était révolutionnaire, n’était absolument pas pensé en matière d’usage et le grand public lui préféra Waze, plus intuitif. Optimod était pourtant sur la bonne voie. Fouziya Bouzerda, la présidente du Sytral, veut aller vers une info trafic toujours plus forte, capable de déterminer le meilleur moyen de déplacement en fonction du contexte présent et à venir : “Il faut faciliter l’utilisation des transports en commun, dit-elle. Ça veut dire pouvoir orienter l’usager vers le bon mode de transport au bon moment, en fonction de ses habitudes.”