Où trouver Red Dead Redemption 2 au meilleur prix sur PS4 et Xbox One ?

C'est sans doute le jeu vidéo le plus attendu de l'année. Red Dead Redemption 2 sort enfin sur PlayStation 4 et Xbox One. Où trouver le jeu au meilleur prix dans les boutiques à Lyon, Paris et ailleurs ? Spoiler, ça ne sera pas 69 euros !

Le nouveau jeu vidéo de Rockstar Games est enfin disponible ce 26 octobre. Red Dead Redemption 2, suite d'un précédent opus culte, sort sur PlayStation 4 et Xbox One. Western en monde ouvert, Red Dead Redemption 2 sera indiscutablement l'un des jeux majeurs de 2018 et devrait se vendre tranquillement durant quelques années, à l'image d'un GTA V que l'on retrouve toujours dans les tops 10 cinq ans après sa sortie.

Néanmoins, beaucoup n'attendront pas 2023 pour s'offrir Read Dead Redemption 2 et le voudront dès son lancement le 26 octobre. Dès lors, où l'acheter au meilleur prix ? Le tarif conseillé est de 69 euros, et c'est celui que vous devriez retrouver dans les boutiques de jeu vidéo. Cependant, pas la peine de se tourner vers la vente en ligne pour faire les bonnes affaires. Une nouvelle fois, ce sont les hypermarchés qui cassent les prix pour faire du jeu un produit d'appel et attirer les clients. Dès lors, il sera possible de faire des bonnes affaires dans des magasins à Paris, Lyon et ailleurs.

Ainsi, Auchan, le propose à 46,59 euros (44,59 pour les titulaires de la carte Auchan avec 2 euros offerts en cagnotte). Carrefour est légèrement plus cher avec un jeu à 47,49 euros sur PS4 et Xbox One. Lecler de son côté le vend 48,49 euros, avec 5 euros de cagnotte, soit 43,49 euros.

En ligne, les adhérents Fnac pourront obtenir l'un des meilleurs prix si on tient compte des bons d'achat offerts. Ainsi, si le jeu est vendu 54,99 euros, 15 euros seront crédités par la suite, soit un jeu à 39,99 euros. À noter, ces promotions sont temporaires et ne dureront que quelques jours.