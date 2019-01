Orange Bank fait payer cher sa Visa Premium, voici son prix

Orange Bank avait promis l’arrivée d’une carte Visa Premium avec cryptogramme visuel dynamique qui change régulièrement. Le prix de cette nouvelle carte bancaire pourrait décourager plus d’un client.

C’était l’une des promesses pour 2019 de la part d’Orange Bank : une carte Visa Premium avec cryptogramme dynamique. Les trois chiffres à l’arrière que nous renseignons lors d’un achat en ligne changent régulièrement sur cette carte qui est dotée d’une pile. Orange précise par ailleurs qu’un système de recyclage sera mis en place et qu’il est interdit de couper sa carte ou de la brûler, à cause de cette même pile.

Cette carte Visa Premium est accompagnée des services habituels comme assurances et rapatriement. Ainsi, selon Orange, elle comporte : "plafonds de paiements et de retraits d’espèces plus élevés, les paiements et retraits d’espèces hors zone euro sans commission (y compris pour votre service de paiement mobile), ainsi qu’un ensemble de garanties d’assistance et d’assurances voyages (modification, retard ou annulation de vol et/ou de train, retard ou perte de bagages, location de voiture, assurance neige et montagne...". Elle sera proposée aux clients à partir du 7 mars.

Elle a cependant un (gros) défaut qui laisse à penser qu’Orange s’inspire des établissements classiques pour cette offre : son prix. Ceux qui désirent cette carte nouvelle génération devront débourser 7,99 euros par mois, soit 95,88 euros par an (la carte à débit est au même prix). Les potentiels clients auront donc tout intérêt à comparer avec les cartes Visa "Premier", précision importante, parfois proposées gratuitement par d’autres banques (sous conditions de ressources). Même si les assurances proposées et services associés sont différents, la cotisation demandée par Orange devrait pousser plus d’un utilisateur à réfléchir. Ce n’est pas le seul cryptogramme dynamique qui fera pencher la balance, la technologie devrait se démocratiser ces prochains mois. Enfin, la carte classique reste toujours gratuite.