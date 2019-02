Lyon : une salle de cinéma avec un écran LED géant Samsung Onyx

Après la 4DX, la salle Dolby, Pathé va lancer une nouvelle technologie dans l'un de ses cinémas à Lyon : un écran géant LED Samsung Onyx.

Une petite révolution se prépare dans la ville berceau du cinéma et l'invention des frères Lumière s'en voit métamorphosée. À partir de mars, le Pathé Bellecour de Lyon sera équipé d'un écran géant LED Samsung Onyx. Dans cette salle, adieu la projection classique, place à ce qui pourrait s'apparenter à plusieurs "télévisions" combinées pour former un écran géant.

Ces "cabinets" de leur nom technique sont déjà installés à Paris dans le cinéma Pathé Beaugrenelle et composent un écran de 10 mètres sur 5. À la clé, la luminosité de l'image est plus importante, permettant également un meilleur rendu pour la 3D (même si plus personne n'est capable de se rappeler d'un film récent où la 3D avait un intérêt depuis Gravity en 2013).

En complément, la technologie HDR assure des contrastes saisissants, où le noir n'est pas gris, et les couleurs plus vivantes. Le son ne pouvant plus être derrière l'écran comme avec une toile classique est diffusé désormais autour du cadre. À Paris, les premières séances avec cette technologie sont proposées sans surcoût, mais à terme, le supplément devrait être de 3 euros.

La technologie c'est bien, les bons films, c'est mieux

Avec cette nouvelle technologie, bientôt déployée à Lyon, Pathé confirme sa volonté d'offrir les dernières innovations du moment. Des salles 4DX ont déjà été lancées à Bellecour et Carré de Soie, et l'Imax va être refait dans ce dernier cinéma. Par ailleurs, celui de Vaise peut compter sur la Dolby Vision. Autant de technologies qui permettent à Pathé de se différencier face à ses nouveaux concurrents comme Netflix, mais qui ne remplaceront jamais la base : avoir des bons films à proposer au public.