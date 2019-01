Livraison de produits locaux à Lyon : Deligreens s'arrête

La start-up lyonnaise Deligreens, spécialisée dans la livraison de produits locaux, annonce la fin de son service.

Quand certaines start-ups disparaissent sans vraiment donner d'explications, les Lyonnais de Deligreens, spécialisés dans la livraison des produits locaux, ont choisi de partir avec élégance et respect pour leurs clients.

Dans un mail qui leur a été envoyé ce jeudi 31 janvier, Deligreens annonce la fin de son service. Depuis quatre ans, la plateforme permettait de se faire livrer des produits du marché avec une très nette préférence pour le bio. Selon la start-up, "la faible rentabilité du modèle économique encore fragile et le désengagement de notre investisseur nous poussent aujourd'hui à arrêter l'activité".

Deligreens avait su alimenter une image positive autour de sa plateforme. Cependant, elle n'était sans doute pas assez armée pour la guerre qui se prépare bientôt à Lyon en matière de livraison des produits frais à domicile. Selon nos informations, Amazon devrait proposer ce type de service durant l'année 2019, voire début 2020.

Deligreens souhaitait mettre en avant "le manger mieux, le manger local et le manger bio", mais David n'avait aucune chance contre les futurs Goliath qui arriveront à grands renforts de communication et de marketing et peuvent se permettre de perdre de l'argent avant de trouver un équilibre commercial.