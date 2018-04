L’Europe peut-elle faire plier Facebook ?

Sommes-nous à la merci des réseaux sociaux ? Il y avait déjà la menace de Google et la bulle dans laquelle il nous enferme à chaque recherche, avec des résultats correspondant à nos habitudes. En 2018, le nouvel ennemi s’appelle Facebook et l’Europe ne veut plus se laisser faire.

L’ADN tribal qui nous fait céder

2011. Le Printemps arabe bat son plein. Certains parlent alors de révolution Facebook et Twitter ; les réseaux sociaux auraient contribué à l’essor démocratique. Sept ans plus tard, l’histoire nous rappelle que les révolutions prennent parfois des décennies avant d’aboutir… Quant aux réseaux sociaux, ils sont aujourd’hui sur le banc des accusés. Les États s’interrogent sur le risque qu’ils pourraient faire peser s’ils tombaient entre de mauvaises mains, mais aussi sur leur impact dans la présidentielle américaine et le Brexit.