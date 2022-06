Intelligence artificielle (IA), metaverse, cybersécurité, monde virtuel… Lyon accueillera 350 décideurs pour la 3e édition du salon de l’intelligence artificielle qui aura pour thème : intelligence artificielle et performance.

Chaque seconde, nous créons tous 1,7 Mo de données et en 2025, on estime que 463 exaoctet – un milliard de gigaoctet – de données seront créées tous les jours jour par l’homme. Face à cette accumulation des données, une analyse sans IA devient impossible. C’est ainsi que dans le monde économique, elle joue un rôle capital. Les entrepreneurs en dépendent pour saisir les évolutions du marché.

Quotidiennement, sont publiées :

95 millions de photos et vidéos sur Instagram,

6 millions de Tweets,

de Tweets, 310 milliards de courriels.

De plus, au-delà même des collectes d’information, l’IA permet des modélisations complexes servant une analyse prédictive. Elle sert également dans un rôle d’interface avec les individus, grâce à la reconnaissance visuelle et sonore. On en a vu d’autres utilisations notamment dans un centre de tri des déchets innovant à Lyon.

Organisation du sommet :

Suivant ces réflexions, le sommet regroupera plus de 12 speakers avec des experts de l’IA et des chercheurs, mais pas uniquement, car seront aussi présents des entrepreneurs et dirigeants qui peuvent être amenés à utiliser l’IA. Le dialogue entre ces groupes, de plusieurs disciplines cherche à mettre l’IA au service de la création de valeurs des entreprises. Les conférences interrogent les liens entre l’IA et le monde économique, comme par exemple l’entrepreneur Albert Meige à 11h qui présentera "Metaverse : monde virtuel pour économie réelle".

On pourra y écouter Luc Ferry, ancien ministre de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche, ou encore Juliette Mattioli experte en IA au sein du groupe Thalès notamment.

La chaire de recherche data sciences et intelligence artificielle de l’INSEEC a pris en charge l’organisation de ce sommet. L’enjeu est de, dans un monde où l’IA est omniprésente, repenser les stratégies des entreprises et leur performance. Le sommet du 14 juin correspond à la troisième édition du sommet de l’intelligence artificielle, la dernière ayant eu lieu en 2018.

L’échange est prévu autour de table ronde et de conférences à thèmes de 8h30 à 17h30. Il se tiendra à l’immeuble André Citroën. Une inscription est obligatoire et disponible à l’adresse suivante : jranaivoson@madamemonsieur.agency ou sur le site : https://aisummit.fr/.