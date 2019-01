Il est enfin possible de bloquer un artiste sur Spotify : comment faire ?

Les algorithmes informatiques ont leurs limites et Spotify ne comprend pas toujours que vous ne souhaitez vraiment pas écouter certains artistes. Il est désormais possible de bloquer un artiste ou un groupe pour ne plus jamais l'entendre (avec des limites néanmoins). Voici comment faire.

C'était une option demandée depuis longtemps par les utilisateurs de Spotify : pouvoir bloquer un artiste ou un groupe pour ne pas avoir à l'écouter lorsqu'on lance une playlist ou un radio. Néanmoins, aux Etats-Unis, certains chanteurs se retrouvant au cœur de scandales poussent désormais les plateformes à chercher des solutions sans pour autant supprimer les artistes de leur catalogue.

Ainsi, il est désormais possible de bloquer un artiste sur Spotify. Il suffit de se rendre sur la page de l'artiste ou du groupe via l'application mobile du service, de cliquer en haut à droite sur les trois petits points, puis, sur la page suivante, de cliquer "ne pas diffuser cet artiste". Dès lors, un message apparaît : "OK, nous ne passerons plus de titres de cet artiste".

Leurs chansons seront toujours visibles dans les playlists ou page d’accueil, mais Spotify ne jouera plus leurs morceaux. Deux limites sont présentes : il n'est pas encore possible de bloquer des artistes depuis la version ordinateur de Spotify, mais le blocage est bien pris en compte si on l'a mis en place via l'application. De même, lorsqu'il s'agit d'un duo et que l'artiste arrive en deuxième position, le morceau n'est pas bloqué. En cas de regret, il suffit de retourner sur la page de l'artiste et de cliquer sur le bouton "Supprimer", situé juste en dessous de "S'abonner".