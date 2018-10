Un lieu de recueillement multiconfessionnel inauguré au Parc OL

Le stade lyonnais va se doter d'un "lieu de recueillement", pour permettre aux célébrités et aux sportifs qu'il accueille, croyants ou non, de se recueillir.

Le Parc OL à égalité avec le Camp Nou ? Comme la mythique antre barcelonaise, le stade lyonnais s'apprête à se doter d'un espace de recueillement. Une première en France. "Ce lieu, situé à proximité immédiate des vestiaires et des loges a été conçu avec un souci de sobriété sans artifice ni symbole religieux pour permettre à chacun croyant ou non de se recueillir", a précisé l'OL par voie de communiqué. Pas de symbole religieux mais tout de même des versets de la Bible, du Coran (en français et en arabe) et de la Torah (en français et en hébreu), sur un des murs.

Cette idée de lieu de culte multiconfessionel avait germé dès 2015 dans l'esprit des dirigeants lyonnais. Une volonté oecuménique jusque dans sa conception, à en croire le club, puisque cet espace de recueillement "inspiré par Marie, figure emblématique pour les Lyonnais, présente dans la Bible et le Coran" aurait été "réfléchi en concertation notamment avec le Cardinal et le Grand Rabbin de Lyon et l'imam de Villeurbanne ou leurs représentants". Il sera ouvert aux sportives et aux sportifs, mais aussi au célébrités qui viennent se produire dans l'enceinte décinoise.