Contre les violences sexistes et sexuelles, ils étaient entre 3800 et 7500 à manifester dans les rues de Lyon samedi 27 novembre. (Photo Hadrien Jame)

Les Lyonnais sont appelés à manifester contre les violences faites aux femmes ce vendredi 10 juin place de la Comédie à Lyon. Ce sont plusieurs collectifs, syndicats, partis et associations qui appellent au rassemblement sous les fenêtres de l'Hôtel de Ville en fin d'après-midi.

Selon le collectif Noustoutes.org qui lutte contre les violences faites aux femmes, il y aurait déjà eu 56 féminicides en France depuis le début de l'année 2022. Autant de drames qui poussent le collectif droits des femmes 69 à appeler à manifester pour les droits des femmes vendredi 10 juin, place de la Comédie, dans le 1er arrondissement de Lyon.

Les droits des femmes, cause internationale

Cette cause nationale se veut également internationale. L'appel à manifester alerte également sur les violences physiques et symboliques faites aux femmes partout dans le monde. États-Unis, Afghanistan, Ukraine, le droit des femmes est "en recul" dans chacun de ses pays, selon les collectifs.

D'abord, en Europe de l'est où "les femmes sont en première ligne face aux horreurs". Mais également en outre-Atlantique : le collectif dénonce les "politiques anti-avortements" menées par les États-Unis et souhaitent garantir le "droit à l'IVG". Finalement en Afghanistan, le communiqué rappelle que "le port de la burqa" est imposé et que les femmes n'ont pas le droit d'exercer une profession publique.

Autant de "liberticides" qui seront dénoncés sous les fenêtres de l'Hôtel de Ville à partir de 18 heures, vendredi 10 juin.