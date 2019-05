Soupçons de match truqué sur la rencontre entre Lyon Duchère et Rodez

Le journaliste sportif indépendant Romain Molina, auteur de plusieurs livre sur le milieu du football a annoncé sur sa chaîne Youtube avoir été mis au courant d'arrangements sur le match de National opposant Rodez à Lyon Duchère et celui de Ligue 2 entre Sochaux et Grenoble. Deux rencontres disputées le 17 mai, lors de la dernière journée de ces championnats.

Voilà qui devrait faire l'effet d'une petite bombe dans le milieu du foot français. Le journaliste indépendant Romain Molina, bien connu des amateurs de ce sport, a publié une vidéo, ce jeudi, sur son compte Youtube, dans laquelle il affirme avoir eu des informations sur des matchs arrangés lors de la dernière journée des championnats de Ligue 2 et de National. L'auteur du livre enquête sur le monde des paris sportifs intitulé Mano Negra, et préfacé par Denis Robert, assure avoir été mis au courant du nom des vainqueurs des matchs Rodez-Lyon Duchère et Sochaux-Grenoble avant qu'ils soient disputés, ainsi que du score exact de ce rencontres.

Buts gags

Pour attester de sa bonne foi, Romain Molina avait transmis ces renseignements à l'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel), mais aussi à trois journalistes de sa connaissance, avant les rencontres. L'un d'entre eux, en poste à France Football, a confirmé à France 3 la version, et les informations fournies. Dans sa vidéo, Romain Molina s'interroge notamment sur le déplacement, sans enjeu, des Lyonnais chez le champion de National, le 17 mai dernier. Lequel avait donné lieu à une défaite 5-1 des joueurs de La Duchère. Avec quelques buts casquettes à la clé, ce qui ne constitue évidemment pas une preuve. Contacté ce dimanche, Mohamed Tria président de l'AS Duchère n'a pas encore donné suite à notre message.

Le FC Sochaux a-t-il acheté son maintien ?

Romain Molina évoque aussi des soupçons de trucage sur le match ayant opposé Sochaux à Grenoble, toujours le 17 mai. Soldée par une victoire 3-1 des locaux, cette rencontre avait permis au club sochalien, historique dans le paysage du football hexagonal, d'éviter la relégation en National. Des vérifications seraient en cours sur les informateurs à l'origine des renseignements, selon France Bleu Doubs. Rappelons enfin qu'en National 2, une enquête a été ouverte pour des soupçons sur le match ayant opposé Toulon à Jura Sud.