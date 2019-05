Roland-Garros : la Lyonnaise Caroline Garcia déjà éliminée

Il n'y a plus de joueuses françaises à Roland-Garros après la défaite 6-1, 4-6, 4-6 de Caroline Garcia face à la Russe Anna Blinkova.

Après avoir très largement dominé le 1er set (6-1), Caroline Garcia a perdu sa qualité de jeu dans la 2e manche. Une manche disputée dans laquelle son adversaire Anna Blinkova, une jeune Russe de 20 ans qui n'avait jamais passé le 2e tour dans un tournoi du Grand Chelem, a pris le dessus pour s’imposer 6-4. Dans le dernier set, la Lyonnaise avait fait le break par deux fois et gagnait 3-0. Comme dans le 2e set, elle a fini par sombrer et a lâché le match sur une double faute qui a donné la victoire à son adversaire. Il n'y a plus de joueuses françaises dans le tableau féminin de Roland-Garros.