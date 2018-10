OL : la nouvelle stratégie médiatique de Jean-Michel Aulas

Télé, Youtube et autres réseaux sociaux… Revue de détail de la nouvelle vitrine com de l’OL.

ENTRETIEN AVEC JEAN-MICHEL AULASNous sommes en train de vivre un changement très important. L’idée, c’est de partir de ce que nous avions avant, d’y rajouter une politique extrêmement innovante en matière de réseaux sociaux, de fusionner tout ça. On est en cours de réflexion, mais nous allons annoncer la création d’une chaîne Youtube en OTT [offre hors du fournisseur d’accès à Internet, en anglais “over-the-top service”] en français et en anglais. C’est un ensemble qui nous semblait difficile à définir par nous-mêmes, parce que nous n’avions jamais vécu ce genre de changement. Nous avons fait appel à trois prestataires extérieurs pour nous conseiller. Nous avons mis en place ce comité en interne avec les membres du conseil d’administration qui avaient des compétences au niveau des médias et du marketing, les salariés de l’OL qui en ont la charge et ces différentes personnes extérieures. Nous avons défini un plan qui va se mettre en œuvre.