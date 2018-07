OL : Aulas annonce “une ou deux folies” en cas de vente de Fekir

Dans une interview donnée au journal L'Équipe ce lundi, Jean-Michel Aulas a fait quelques confidences sur le mercato de l'OL plutôt calme jusqu'ici dans le sens des arrivées.

Alors que l'OL a déjà vendu plusieurs joueurs cet été (R.Del Castillo (Rennes) 2.00 M€, M.Diakhaby (Valence) 15.00 M€, W.Geubbels (Monaco) 20.00 M€, A.Kalulu (FC Bâle) 2.00 M€, J.Mateta (Mayence) 8.00 M€, N.Nkoulou (Torino) 3.50 M€ ), les noms ne se bousculent pas pour le moment dans le sens des arrivées. Seuls Martin Terrier et Leo Dubois recrutés cet hiver ont fait leur apparition dans le groupe lyonnais. Jean-Michel Aulas a insisté dans L'Équipe sur la nécessité de recruter un défenseur central. “On en suit trois (défenseurs centraux, NdlR) de très haut niveau, on parle avec leurs clubs, mais ils n'ont pas pris de décision définitive. Mais on en fera un”, a assuré le président du club lyonnais.

Concernant l'attaque, Jean-Michel Aulas a déclaré déjà avoir “ce qu'il faut”. Quant au milieu, Lucas Tousart, Tanguy Ndombélé et Houssem Aouar devraient rester. L'avenir de Nabil Fekir est lui toujours en suspens. “Si Nabil (Fekir) reste, ça change notre ambition sur le milieu relayeur. [...] Il pourrait y avoir une ou deux folies, on verra”, a seulement déclaré le président de l'OL. Ce dernier avait annoncé en mai dernier sur SFR Sport que l'OL allait recruter “un ou deux joueurs supplémentaires de grande qualité et au moins un très grand nom pour renforcer l'équipe”. Il reste encore un mois et demi à l'OL pour réaliser cet objectif.