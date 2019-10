Lyon : un kiné du Lou condamné par la Ligue pour avoir parié

La ligue nationale de rugby a infligé 4 semaines de suspension et une amende de 1500 euros à un kiné du Lou.

Dans un communiqué de presse publié hier, la ligue nationale de rugby (LNR) a annoncé avoir sanctionné un kiné du Lou qui a participé à des paris sportifs. “À la suite de sa saisine relative à des infractions à l’interdiction de parier sur des compétitions de rugby, la Commission de discipline et des règlements s’est réunis hier, et a reconnu coupable d’infraction pour ‘non-respect des obligations relatives aux paris sportifs’”, a déclaré la LNR.

Thomas Mathevet a été sanctionné de 4 semaines de suspension et 1500 euros d'amende. Il sera requalifié à compter du 18 novembre prochain. Des joueurs de l'ASM-Clermont-Auvergne ont aussi été sanctionnés. Samuel Ezeala, Maxence Lemardelet et Alexandre Fischer ont reçu chacun un blâme et 1000 euros d'amende assortis du sursis.