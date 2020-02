Lyon : répétition générale du Tour de France le 31 mai lors du Dauphiné

Le 31 mai prochain, la première étape du Critérium du Dauphiné entre Clermont-Ferrand et Lyon aura des airs de répétition générale avant la 14e étape du Tour de France qui empruntera les mêmes routes le 11 juillet.

“Le Critérium du Dauphiné dit beaucoup du Tour qui viendra”, a assuré Christian Prudhomme, Patron ASO, l'organisateur des deux compétitions. Des événements qui passeront par Lyon lors d’une étape qui partira de Clermont-Ferrand. Les 197 kilomètres de cette 14e étape de la Grande boucle et 1re étape du Criterium, annoncée comme plate sur le site internet de la course, ne seront pourtant pas une partie de plaisir pour les sprinteurs.

Etape1⃣🚩@ClermontFd - @villedelyon🏁197 km 🚴‍Une mise en jambes aux allures de répétition avant l'étape 14 du #TDF2020 ! 🚴‍Warming-up with a dress rehearsal before the #TDF2020 14th stage ! #Dauphiné pic.twitter.com/GFCFdtUo29 — Critérium du Dauphiné (@dauphine) February 24, 2020

D'abord le col du Béal et ses 10 kilomètres à 5,6 % avant de rejoindre la côte de Courreau (4 km à 5,7 %) pour redescendre vers Montbrison. S'en suivra un long faux plat montant d'une trentaine de kilomètres entre Bellegarde-en-Forez et Yzeron avant un toboggan vers le Rhône et ses deux côtes finales. Celle de la Duchère d'abord (1,4 km à 5,6 %) à 13 kilomètres de l'arrivée avant de terminer par la côte de la Croix-Rousse (1,4 km à 4,8 %), dont le sommet se situe à 4,5 kilomètres de l'arrivée. Entre les deux côtés répertoriés, un passage pour le peloton, ou ce qu'il en restera, sur la colline de Fourvière. Un finish incertain, “à la Milan-San-Remo”, promettent les organisateurs, qui se terminera sur la Riviera locale devant la Cité internationale.

Le lendemain, les coureurs partiront de Saint-Germain-au-Mont-D'Or vers Saint-Christo-en-Jarez dans la Loire. La 2e étape d'un Criterium dédié à la Montagne.