Lyon : policières et footballeuses, la France vise le titre en Norvège

L’équipe de France police de football féminin, entraînée par un staff lyonnais et composée de quelques joueuses locales, va disputer du 12 au 21 juin le championnat d’Europe en Norvège.

Michaël Goncalves, le directeur technique national (DTN) de la Une matinée de mai, au stade Vuillermet situé dans le 8e arrondissement de Lyon, des footballeuses s’entraînent… Une séance somme toute banale, sauf qu’il s’agit de l’équipe de France police de football féminin à quelques semaines d’une grande compétition européenne. Une formation composée de 18 joueuses qui a ses petites habitudes dans la capitale des Gaules. “Le staff de cette équipe est 100 % lyonnais depuis 2019, explique, le directeur technique national (DTN) de la Fédération sportive police nationale (FSPN). Il y a également des joueuses qui travaillent et vivent dans le coin (quatre au total). Le reste des troupes vient de toute la France. On organise trois à quatre stages dans l’année et on vient régulièrement ici, car nous sommes à chaque fois très bien reçus.”

Il vous reste 67 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

En effet, le FC Lyon met à disposition des équipes masculine et féminine de la police un terrain – même s’il appartient à la municipalité –, des vestiaires, un minibus et un espace pour se restaurer. “On fait ça pour donner un coup de main puis c’est bien d’avoir des personnes différentes du club, indique, le directeur général du FC Lyon. D’ailleurs, on va prochainement mettre en place des actions de sensibilisation en organisant des rencontres entre leur équipe et nos féminines.”