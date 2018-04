Lyon : Gaël Monfils va participer à l’Open Parc en mai

L’Open Parc, le tournoi classé ATP 250 qui va souffler sa deuxième bougie cette année, vient d’annoncer la participation d’un nouveau joueur.

Après Dominic Thiem, Jack Sock, Jo-Wilfried Tsonga ou encore John Isner, Gaël Monfils vient d’annoncer qu’il allait rejoindre le tournoi. “Depuis ses débuts professionnels en 2005, le français s’est fait un nom sur le circuit ATP grâce notamment à un jeu spectaculaire et à un charisme sur et en dehors du court qui ne laisse personne indifférent. Son service et son coup droit surpuissants, conjugués à son sens exceptionnel du show, font de Gaël un joueur particulièrement apprécié sur les courts du monde entier”, écrit l’Open Parc dans un communiqué.

Très performant sur terre battue (il a atteint les demi-finales de Roland-Garros à deux reprises), il viendra à Lyon pour préparer le Grand Chelem français. Le tournoi lyonnais aura lieu du 21 au 27 mai la semaine avant le début de Roland-Garros.