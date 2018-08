Longue carrière et fin amère pour Julien Benneteau

Hier, le tennisman Julien Benneteau disputait le dernier match de sa carrière. Le match s’est soldé par une défaite face à Jan-Lennard Struff. Une fin qui n'entache pas sa longue et belle carrière.

L’année 2018 devait marquer le clap de fin. "Ce fut un honneur de jouer devant vous […] je ne vous oublierai jamais, merci pour tout !", C’est par ces mots que Julien Benneteau s’exprimait le 31 mai 2018 sur le court central de Roland-Garros devant plusieurs milliers de spectateurs. Ému aux larmes, le natif de Bourg-en-Bresse âgé de 36 ans faisait un dernier adieu à son public qui l’a soutenu pendant 18 ans. Trois mois plus tard, c’est sur le court de l’US Open que le joueur a terminé sa carrière. "D'ici quelques jours, je vais réaliser qu'une partie de ma vie s'est terminée ce soir. C'est assez bizarre parce que je pensais qu'il y aurait un peu plus "d'émotions" ou de choses dans ma tête. C'est beaucoup d'années..." a-t-il confié au journal L’équipe. Malheureusement, c’est sur une défaite contre Jan-Lennard Struff que la carrière de Julien Benneteau s’est achevée. Une défaite qui, cependant, n’entache pas la belle carrière de tennisman. Même s’il n’a jamais gagné de trophée en match simple, c’est en double que le joueur a surtout marqué le tennis avec ses différents binômes comme Nicolas Mahut, Adrian Mannarino ou encore avec Edouard Roger-Vasselin avec qui il a reporté le tournoi Roland-Garros 2014. Le joueur a également remporté une médaille de bronze aux Jeux-Olympique de Londres en 2012 et une coupe Davis en 2017. A son plus haut niveau en double, Julien Benneteau était 5e au classement ATP.