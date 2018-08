L’OL, 13e équipe la plus agréable à regarder d'Europe

Selon le site The Ringer, l'OL a été la 13e équipe d'Europe la plus agréable à regarder durant la saison 2017-2018.

Le site internet américain de sport The Ringer, a publié un classement des clubs des cinq grands championnats européens de football (France, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne) selon leur watchability, c'est-à-dire si elles sont agréables ou non à regarder. Un classement dans lequel l'OL figure en 13e position sur l'année 2017-2018. Le club lyonnais est le troisième club français du classement derrière le PSG (2e) et Marseille (6). Ce classement est dominé par le FC Barcelone (1er), suivi par le PSG, Manchester City, le Real Madrid et le Bayern Munich. L'OL termine Séville, la Roma, Chelsea, Monaco, Naples ou encore Manchester United.

Pour réaliser ce classement qui sera mis à jour régulièrement durant la saison 2018-2018, le site internet a pris quatre paramètres en comptes comme les tentatives de dribbles, le nombre de passes réussies à moins de 20 mètres du but, le nombre de passes autorisées par action défensive c'est-à-dire le nombre de passes qu'une équipe laisse faire à son adversaire dans sa propre moitié de terrain avant d'interrompre l'action adverse par un tacle, une interception ou une faute. Enfin le dernier critère sont les “expected goals” (xG) c'est-à-dire le nombre de buts qu'une équipe aurait dû marquer en fonction de ses statistiques (lire ce très bon papier des Cahiers du football sur le sujet). Un classement pas infaillible tout de même comme le note le site internet : “Ce classement ne sera pas un reflet de la qualité de l'équipe, et il ne rendra pas compte de toutes les préférences stylistiques possibles d'un fan de football. Après tout, il peut être tout aussi agréable de regarder une unité défensive bien positionnée et parfaitement positionnée frustrer le bon adversaire.” Pour la saison prochaine, The Ringer fait de Marseille, l’Atalanta et Lyon, ses équipes à suivre durant les neuf prochains mois.