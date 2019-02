Le FC Barcelone suspend ses supporters radicaux présents à Lyon

Le club catalan a décidé de suspendre ses supportés radicaux présents à Lyon lors du match aller de Ligue des champions le 19 février dernier.

Dans un communiqué publié ce lundi la direction du FC Barcelone a annoncé avoir suspendu une frange de supporters radicaux présents à Lyon le 19 février lors du match aller des 8es de finale de Ligue des champions contre l'OL (0-0). “Le club a suspendu par précaution, et avec effet immédiat, un groupe de socios et deux associations de supporters, d'accès au stade et de déplacements”, a écrit le Barça. Le club catalan a par ailleurs a par ailleurs écrit à l'UEFA pour rappelé “qu'il s'était opposé radicalement à la décision prise par la police française, en accord avec les responsables de l'Olympique Lyonnais, de permettre qu'un groupe de supporters radicaux qui n'avaient pas d'entrée pour le match ait pu accéder au stade et se soient installés dans la zone réservée à nos supporters”. En effet, le FC Barcelone assure s'être opposé à l'entrée dans le stade de ces supporters. Il a aussi reproché à la préfecture du Rhône d'avoir laissé entrer “de manière unilatérale” ces supporters dans le parcage des visiteurs. De leur côté, les pouvoirs publics français ont assuré avoir fait ce choix pour des raisons de sécurité.