Alors que l'Olympique Lyonnais a sombré contre Montpellier à domicile (1-4), le LOU Rugby a brillé pour son retour à la compétition contre Toulon avec une victoire bonifiée.

4 buts encaissés, sixième défaite de suite : le cauchemar se poursuit pour l'Olympique Lyonnais

L'Olympique Lyonnais avait l'occasion de lancer sa saison, mais les hommes de Laurent Blanc n'ont pas été à la hauteur. Ils ont d'ailleurs été la tête sous l'eau la grande majorité du temps. Un "manque de réalisme" avouait Kumbedi à la mi-temps, une banqueroute pour certains supporters. La défense lyonnaise, privée de Lopes, Lovren (blessés) et Lukeba, parti en direction du RB Leipzig, n'a pas été à la hauteur et les attaquants montpelliérains ont eu un très grand nombre d'opportunités face au gardien de 36 ans Rémy Riou, fautif sur le premier but après une relance dans les pieds de l'attaquant montpelliérain Arnaud Nordin.

Menés 2-0 à la mi-temps, les Gones n'ont pas ou peu réagi, comme abattus sur le terrain. Seul Alexandre Lacazette a permis aux Lyonnais d'avoir un brin d'espoir en inscrivant le but du 1-3 à la 69ème minute. Seulement, quelques minutes plus tard, le capitaine lyonnais se faisait expulser après une semelle de frustration sur Téji Savanier. Le MHSC en a profité pour crucifier l'Olympique Lyonnais : 1-4 à domicile, et une 18e place provisoire en Ligue 1.

Doublé de Mignot, victoire et bonus offensif : soirée rêvée à Gerland pour le LOU

Malgré une chaleur étouffante, le LOU Rugby a brillé lors de son match de reprise contre Toulon au Matmut Stadium de Gerland. Les joueurs de Fabien Gengenbacher, nouvel entraîneur du club lyonnais, ont réalisé un bon match dans l'ensemble. Après un début marqué par une pénalité d'Enzo Hervé pour Toulon, le LOU a répliqué avec un essai de Xavier Mignot, suivi d'une transformation par Fletcher Smith.

En dépit des précises pénalités du Toulonnais Enzo Hervé, le LOU a réagi avec un second essai de Mignot, cette fois transformé par Paddy Jackson, suivi d'un troisième essai marqué par Jérôme Rey qui offraient le bonus offensif aux Lyonnais. Cette victoire assure un bon démarrage de la saison pour le LOU, qui s'impose 27-15 avec le bonus offensif. Seul point noir de la soirée : la sortie sur blessure du demi de mêlée Jean-Marc Doussain, gravement touché au genou après un mauvais placage. Le LOU Rugby se déplacera à La Rochelle samedi prochain, un défi de taille.

De leur côté, les joueuses de l'Olympique Lyonnais affrontaient l'Olympique de Marseille lors d'un deuxième match de préparation. Sans leurs cadres, les Lyonnaises, menées à trois reprises, ont accroché le match nul. Score final : 3-3. Les buteuses : Inès Benyahia, qui a inscrit un doublé, et Maeline Mendy, 16 ans, qui disputait ses premières minutes chez les professionnelles.