L'OL jouera à Kiev pour son match décisif face au Chakhtior Donetsk

Malgré la loi martiale en Ukraine et les réserves émises par Jean-Miche Aulas sur la quiétude autour de cette rencontre de Ligue des champions, l'UEFA a décidé de faire jouer le match à Kiev.

Un doute existait sur la possibilité de l'OL de jouer en Ukraine face au Chakhtior Donetsk , alors que la situation militaire est tendue entre ce pays et la Russie. Un doute porté par Jean-Michel Aulas : “On se posait simplement la question en matière de sécurité. On avait déjà joué à Odessa, il y avait les chars devant le stade, il y avait le couvre-feu, ça ne facilitait pas les choses pour la concentration...” L'UEFA a finalement décidé de maintenir la rencontre qui s'annonce cruciale dans la course à la qualification en 8e de finale. Cette rencontre aura lieu à Kiev. De son côté, le club ukrainien s'était moqué des inquiétudes de l’OL après les événements qui ont eu lieu à Paris lors de la manifestation des Gilets jaunes ce samedi. “D'après les dernières images que j'ai vues de la France, c'est beaucoup plus calme et sûr qu'ici”, avait déclaré Vadim Gunko, le directeur des services du Chakhtior Donetsk.