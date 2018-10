L'OL, 2e meilleur club formateur d'Europe

En passant le FC Barcelone, avec 35 joueurs formés évoluant dans les cinq plus grands championnats européens, l'OL devient le 2e meilleur club formateur d'Europe.

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a classé les meilleurs clubs formateurs des cinq grands championnats européens (Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, France). Un classement dans lequel l'OL gagne une place et passe devant le FC Barcelone avec 35 joueurs formés. Le club lyonnais est juste derrière le Real Madrid (36 joueurs). Un joueur est considéré formé au club quand il y a évolué “pendant au moins trois saisons entre 15 et 21 ans”. En prenant en compte l'ensemble des championnats européens (31 ligues), l'OL se classe 14e et progresse de 7 places. Dans les deux classements Lyon est le premier club français devant le Paris Saint-Germain.