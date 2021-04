Handicap - Football Club Pays de l’Arbresle : "Des footballeurs comme les autres"

Depuis janvier 2021, des adolescents et adultes en situation de handicaps mental et psychique peuvent pratiquer le football au sein du Football Club Pays de l’Arbresle.

Des cris de joie. En cette matinée ensoleillée sur l’un des terrains du Football Club Pays de l’Arbresle, Nico, Hamza, Inès et leurs camarades de l’institut médico-éducatif (IME) de la Cerisaie de Bessenay s’adonnent à la pratique du football. Ces jeunes en situation de handicaps mental et psychique ont depuis janvier dernier la possibilité de se défouler, balle au pied, en étant licenciés au FCPA. "Au départ, on n’avait pas imaginé pouvoir recevoir ces enfants, admet Gilbert Tavano, le président du club créé en 2005 suite à une fusion entre les communes de l’Arbresle, Fleurieux-sur-l’Arbresle, Sain-Bel et Lentilly. Mais Carlos Da Silva (retraité et entraîneur bénévole) a tellement insisté… Et puis quand on a vu les gamins évoluer sur le terrain, on a tout de suite compris. Ils sont tout contents de fouler la pelouse, c’est impressionnant humainement. C’est une bonne chose pour l’IME, les gamins et tout le club."