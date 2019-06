Coupe du monde : Lyon fête le football féminin – Programme des animations

Pas de fanzone place Bellecour mais de nombreuses animations, conférences et expositions à Lyon pour la Coupe du monde de football, du 7 juin au 7 juillet.

Pour cette Coupe du monde féminine, la ville de Lyon n’a pas installé de fanzone sur la place Bellecour mais une “FIFA fan expérience” ouverte du 26 juin au 7 juillet de 15h à 20h en semaine, de 12h à 20h les mercredis et week-ends et de 10h à 17h le 7 juillet. Au programme, des animations autour du football, expositions et conférences autour de la place des femmes dans le sport et dans la société, sans oublier les stands des partenaires de la compétition. Demandez le programme !

ÉVÉNEMENTS & ANIMATIONS

Festival footd’elles – du 6 juin au 1er juillet

Des projections et des débats sont proposés dans des cinémas de Lyon et sa métropole autour de la parité, la tolérance dans un festival qui allie sport et cinéma.

Re-Lyon Nous – 16 juin de 8h à 19h

Événement gratuit organisé par la Ville de Lyon qui propose un parcours dans Lyon alliant activités sportives et découvertes culturelles. Tout au long de ce parcours, les participants devront résoudre une énigme en traversant différents lieux emblématiques dans un esprit ludique et festif de Coupe du monde.

Journées nationales de l’archéologie – 15 et 16 juin

Au sein du Village de l’archéologie au cœur de Lugdunum-Musée et théâtres romains, découverte des coulisses de la recherche archéologique, notamment “Sous les crampons les tessons”, sur la fouille préalable à la construction du stade de Lyon et plus de 30 ateliers et jeux.

Colloque “Le football par et pour les femmes” – du 20 au 22 juin

Objectif : dresser un état des lieux des connaissances sur le foot pratiqué, encadré et dirigé par et pour les femmes afin de faire émerger des perspectives de développement innovantes en présence d’anciennes joueuses et arbitres internationales sur le campus de la Doua (université de Lyon 1, UFR Staps).

Une journée foot à la BM – 22 juin

La bibliothèque se met au foot. Au programme, un tournoi de jeu vidéo Fifa 19 joué avec des équipes féminines du jeu sur PS4 à 10h30, une lecture à voix haute de textes sportifs à 15h et des ateliers jeux de société autour du sport (bibliothèque du 6e).

La Cerisaie en sport – 29 juin

Journée vitaminée placée sous le signe du sport, de la santé et du bien-être où des actions particulières sont prévues autour du football féminin au parc de la Cerisaie (Lyon 4e) de 10h à 20h.

Exposition ludique “Jouer dans l’Antiquité” – 2 et 3 juillet à 15h

Découverte, à travers la collection de Lugdunum-Musée et théâtres romains, du sport dans l’Antiquité et de la place des femmes dans le monde romain.

Typographie ou sérigraphie – 3 et 5 juillet

Le musée de l’Imprimerie et de la Communication organise une démonstration de typographie le 3 juillet de 14h30 à 16h30 et une démonstration de sérigraphie le 5 juillet de 14h à 17h en lien avec la thématique du mondial.

Footoir public – 3 et 7 juillet

Match-récréation musicale pour réunir les fans de foot et les anti-foot le temps d’un match accompagné de musiciens – 13 rue Delandine, Lyon 2e.

Apéro graphique “championne du monde” – 4 juillet

Rencontre avec Chloé Wary pour la sortie de sa BD Saison des Roses, sur le foot féminin. Atelier de sérigraphie sur T-shirt avec l’association Les Dégommeuses. Animation musicale avec un DJ, à 19h sur la terrasse du Transbordeur.

Conférence “Femmes et sport, femmes et sciences” – 5 juillet

Dans le cadre de la Semaine européenne d’astrophysique, les salons de l’hôtel de ville accueilleront une table ronde rassemblant sportives et scientifiques pour évoquer la place de la femme dans le monde du travail.

EXPOSITIONS

Quand l’émotion débarque à Lyon – du 26 juin au 7 juillet

Il s’agit d’une exposition en plein air (rue Docteur-Bouchut, à la Part-Dieu) pour revivre les plus grands moments des 8 éditions de la Coupe du monde féminine, depuis sa création en 1991.

Planète foot “Planète droit des femmes”

Cette exposition installée place Bellecour s’inspire des bonnes pratiques en matière d’égalité femmes-hommes venues des 24 pays participant à la Coupe du monde. Elle les met en valeur tout en montrant leur exemplarité et l’universalité des droits des femmes.

Au cœur du football féminin avec OL Ang’elles et France Ang’elles – du 15 mai au 6 juillet

Une exposition de photographies de Dominique Mallen et Guillaume Charton, à la bibliothèque du 1er arrondissement, illustrant la passion qui anime ces deux clubs de supporteurs, fondée sur le respect, la convivialité, l’envie de rencontres et de découvertes. Un hommage à Ada Hegerberg, 1er Ballon d’or féminin de l’histoire, sera fait par l’artiste Dominique Simon.

Il était une fois les Bleues – du 27 juin au 6 juillet

La Fédération française de football présente son musée de l’histoire du foot féminin dans l’atrium de l’hôtel de ville. Vidéos, photos, affiches, revues, objets prêtés par les joueuses et trophées individuels ou collectifs seront à découvrir. Une borne interactive et un casque de réalité virtuelle seront également proposés afin de s’immerger dans l’univers de l’équipe de France.

Des moments rares

Réunissant 21 clichés professionnels signés par le journal L’Équipe, place Antonin-Poncet, l’exposition retrace l’histoire de la pratique féminine, rassemble les moments clefs de celle de l’équipe de France et met en scène l’atmosphère des Coupes du monde et en lumière ses actrices, les joueuses.

[Programme extrait de Lyon Capitale n° 789 – Juin 2019]