Coupe du monde féminine - Gérard Collomb : "Le pari est déjà gagné"

En marge de l'inauguration de la Fifa "fan expérience" installée place Bellecour, le maire de Lyon Gérard Collomb a livré son regard sur la Coupe du monde féminine de football dont les demi-finales et la finale se disputeront du 2 au 7 juillet au Parc OL.

Quel est votre regard sur cette Coupe du monde féminine de football ?

Gérard Collomb : Le retentissement de cette Coupe de monde est formidable. On ne savait pas trop à quoi s’attendre au niveau de l'engouement. Et on l'a vu, il y a une forte adhésion du public. Il y a du monde dans les stades et de nombreux téléspectateurs. On peut le dire, le pari est déjà gagné. Le football féminin a triomphé.

A Lyon, le football féminin a le vent en poupe ces dernières années...

C'est pour cela que je souhaite rendre hommage à Louis Nicollin (président emblématique de Montpellier, décédé le 26 juin 2017) qui a été le premier à croire au football professionnel féminin. Il avait construit une belle équipe féminine à Montpellier. D'ailleurs, à l'époque, l'OL a recruté de nombreuses joueuses qui jouaient là-bas. A Lyon, on a vu que le public répond présent, qu'il y a du monde aux matchs pour le championnat et la Coupe d'Europe. Avec cette Coupe du monde en France, c'est l'apothéose du football féminin. Lors de ces quatre matchs à Décines, il y aura de l'émotion et le monde entier sera au rendez-vous.

On imagine que vous souhaitez voir les Bleues soulever la coupe à Décines ?

Nous le souhaitons tous, d'autant plus, que l'ossature de cette équipe de France est largement composée de Lyonnaises. Donc, toute la ville, sera encore plus derrière nos joueuses, qui je crois, vont donner de l'élan aux Bleues. En tout cas, la semaine prochaine s'annonce exceptionnelle pour Lyon avec ces demi-finales et cette finale de la Coupe du monde.