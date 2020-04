Coronavirus à Lyon : ce mercredi, une séance sportive avec Morgane

En cette période de confinement, lyoncapitale.fr vous propose de vous tenir en forme en compagnie de quatre coachs sportifs : David (le lundi), Morgane (le mercredi), Paul (le vendredi) et Sélim (le dimanche). Quelques exercices à faire chez vous seul ou en famille.

Ce mercredi, c'est Morgane coach sportive à Urban Tonic qui a préparé une séance dynamique afin de garder la forme. Pour chaque exercice, il y a 30 secondes d'effort et 20 secondes de repos. On commence avec des squats avec rebond, levée de genoux obliques alternées puis des fentes alternées avec coup de genoux en remontant, "burpees" sans pompes avec levée de bras et pour finir "moutain climber" croisé, genou avec votre main opposée. Il fait faire 4, 5 tours et vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter des petits poids.