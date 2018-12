8e de Ligue des champions : quel adversaire pour l'OL ?

Le Borussia Dortmund est l'équipe que l'OL a le plus de probabilité d'affronter en 8e de finale de la Ligue des champions. Le tirage au sort aura lieu lundi.

Sous la neige, l'OL est sorti vainqueur du piège ukrainien ce mercredi soir à Kiev. Le club de Jean-Michel Aulas retrouvera les matchs à élimination directe de la Ligue des champions pour la première fois depuis 7 ans et une piteuse élimination face à l’APOEL Nicosie. Un huitième de finale en confrontation aller/retour qui s'annonce déjà compliqué pour les joueurs de Bruno Génésio, qui ont terminé 2e du groupe F derrière Manchester City et affronteront donc un 1er de sa poule.

Pour le tirage au sort, plusieurs règles vont restreindre les possibles adversaires de l'OL. En effet un club ne peut pas tomber sur une équipe de sa poule ou une équipe du même championnat qu'elle. De fait, l'Olympique lyonnais va éviter le PSG et Manchester City. Il restera donc six équipes (Dortmund, Barcelone, Porto, Bayern, Real et Juventus) sur lesquelles les Lyonnais pourraient tomber lors du tirage au sort. En appliquant les règles citées ci-dessus aux autres équipes, c'est face au Borussia Dortmund que l'OL a le plus de chance de tomber (17,5 %) de probabilité. Viennent ensuite le FC Barcelone (17,3 %), le Real Madrid (17,1 %), la Juventus Turin (16,8 %), le Bayern Munich (16,6 %) et enfin le FC Porto (14,6 %). Le tirage au sort aura lieu lundi prochain à 12h à Nyons en Suisse.