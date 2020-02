11e titre, Martin Fourcade un peu plus dans la légende du biathlon

Le biathlète français vient de remporter son onzième titre de champion du monde en dominant ce mercredi l'épreuve de l'individuel (20km) à Antholz-Anterselva en Italie.

Nouveau titre de champion du monde pour Martin Fourcade. Le Catalan installé à Villard-de-Lans (Isère) dans le Vercors vient de remporter l'individuel lors des championnats du monde de la biathlon qui se déroulent actuellement à Antholz en Italie. Un onzième titre de champion du monde pour le Français qui égale ainsi la légende de la discipline Ole Einar Bjørndalen.

En remportant cette course devant Johannes Boe, son principal adversaire dans la course pour le gros globe de cristal (classement général de la coupe du monde), Martin Fourcade se rapproche un peu plus de son 8e sacre. Il détient déjà le record avec 7 victoires, là aussi devant Bjørndalen (6 titres).

Une 4e médaille aussi pour les tricolores lors de ces championnats du monde après l'argent de Fourcade et le bronze de Fillon-Maillet sur le sprint, et l'or d'Émilien Jacquelin sur la poursuite.