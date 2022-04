La société lyonnaise Infinity Nine Media, dont l’actionnaire majoritaire est Tony Parker, vient de lancer "100% outdoor." Une chaîne TV entièrement gratuite et dédiée aux sports nature (trail, VTT, triathlon, swimrun…) comme l'explique Eric Garcia au micro de 6 Minutes Chrono.

Les fans des sports nature ont désormais leur média. La structure lyonnaise Infinity Nine Media, dont l’actionnaire majoritaire est Tony Parker, a décidé en partenariat avec Sportall, de lancer "100% Outdoor". Une plateforme dédiée aux sports nature (trail, VTT, triathlon, swimrun…). "Ce sont des sports qui ne sont pas diffusés sur les médias classiques, explique Eric Garcia le directeur d'Infinity Nine Media. Il y a pourtant un vrai public, il y a de bonnes audiences."

Une plateforme 100% gratuite

"100% Outdoor" qui propose des directs des différents événements majeurs de la saison est totalement gratuit. Un choix assumé par Eric Garcia. "Les gens sont déjà très sollicités pour regarder des sports comme le football, les sommes peuvent être très chères tous les mois, argumente-il. Nous, notre volonté, c'est de faire des marchés gagnant-gagnant. Les organisateurs des événements ont besoin de visibilité, les partenaires de ces sports-là également. C'est notre modèle économique, ce sont des marques qui nous rejoignent."

"Une source d'inspiration"

Quelle la cible de ce nouveau média digital ? "C'est une bonne question, répond du tac-au-tac Eric Garcia. On a une cible de spécialistes mais on veut aussi aller des gens qui utilisent la plateforme Sportall pour la boxe etc et qui vont pouvoir tomber sur un sport différent. Ça sera peut-être pour certains d'entre eux une source d'inspiration."