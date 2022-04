Météo : de la grisaille et quelques chutes de neige à Lyon

Après un 1er avril sous les flocons, il faut s'attendre à un samedi similaire.

On prend les mêmes et on recommence ! Après la chute de quelques flocons de neige hier, la grisaille va occuper le ciel lyonnais ce samedi 2 avril. Ce matin, le brouillard est bien présent. Mais, durant la journée, quelques chutes de neige sont attendues, mêlées à de la pluie. Elles tiendront sur les hauteurs.

Côté températures, il fait toujours froid avec zéro ce matin et quatre degrés cette après-midi, selon Meteo-Lyon.net. À noter également que des rafales de vent sont attendues sur Lyon, jusqu'à 55 km/h.