Le Azar Club, situé dans le 2e arrondissement de Lyon, est contraint de fermer pendant deux mois. Explications.

Nouveau coup de massue pour le Azar Club. Située au 52 quai Rambaud dans le 2e arrondissement de Lyon, la célèbre discothèque fait l'objet d'une fermeture administrative. Elle est contrainte de fermer ses portes pendant deux mois, après la prise d'un arrêté par la Préfecture du Rhône le 18 mars dernier. En cause, "plusieurs motifs préalablement signalés aux forces de l'ordre" précise la Préfecture.

Rixes, agression sexuelle et stupéfiants

Depuis septembre, plusieurs rixes entre clients ont animé les sorties du Azar. La police a également dû intervenir pour des signalements de consommation de cannabis et d'agression sexuelle, selon la Préfecture du Rhône. Par ailleurs, l'établissement avait annoncé sa fermeture provisoire sur "décision de justice" via un post Facebook publié le 24 mars dernier. "Apres 20 mois de fermeture pour cause de contraintes sanitaires, nous voilà de nouveau contraint de fermer notre établissement temporairement suite à une décision de justice qui parait totalement injustifiée à nos yeux", pouvait-on lire sur la page Facebook officielle du Azar, qui emploie en temps normal 70 personnes.