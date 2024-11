Escapades : le Jura, terre nature, terre d’aventure

Le Jura nous a légué l’explorateur Paul-Émile Victor qui, sa vie durant, sillonna l’Arctique et l’Antarctique. Une soif d’aventures et d’espaces vierges peut-être pas tout à fait née du hasard. Car c’est dans le Jura que ce baroudeur infatigable passa son enfance et son adolescence. Immense manteau de forêts enneigées troué d’authentiques villages stations, le Jura est le paradis du ski nordique et des activités outdoor avec une offre de ski alpin parfaitement adaptée pour les familles. Prêts pour une équipée hivernale ?

L’origine même de son nom fait rêver… Du celte juris qui signifie “forêt de montagnes”, le Jura n’a rien perdu de ses étendues boisées qui marquent encore profondément ses paysages grandioses et authentiques. Étagé en un immense escalier de trois plateaux successifs, le massif du Jura forme une chaîne montagneuse d’altitude moyenne mais qui, par son caractère sauvage, n’est pas sans rappeler les espaces du Grand Nord.

Ici, point d’immenses infrastructures hivernales ni de longues queues au télésiège, mais des stations de ski à taille raisonnée, toutes nichées dans des villages authentiques, habités à l’année où se perpétuent les traditions jurassiennes. Et comme l’aventure commence dès le plus jeune âge, pourquoi ne pas s’initier aux sports d’hiver dans un cadre transfrontalier ?

Les Hautes-Combes © www.stephane-godin.com / Jura Tourisme

Comme un petit air de Grand Nord

Réminiscences de Scandinavie ou des grands espaces canadiens, à une heure trente en voiture de Lyon, nul besoin de prendre l’avion pour être dépaysé ! L’espace nordique jurassien déroule ses étendues sauvages qui raviront randonneurs et skieurs de fond. À travers cinq domaines skiables, dix-sept sites et stations villages, pas moins de 1 000 kilomètres de pistes parcourent le cœur du massif du Jura. Pas étonnant qu’il se soit bâti une renommée internationale pour les activités nordiques. Si le domaine nordique des Rousses, avec ses 145 kilomètres de pistes qui sillonnent crêtes, combes, forêts et lacs, est probablement le plus connu, les centaines de kilomètres des autres domaines du département dévoilent leur beauté confidentielle.

La station des Rousses © www.stephane-godin.com / Jura Tourisme

Les Rousses : Flocon Vert pour cette station aux quatre villages

La station familiale des Rousses est composée de quatre villages au charme convivial : Les Rousses, Lamoura, Prémanon et Bois-d’Amont, à plus de 1 000 mètres d’altitude chacun (1 680 mètres pour le point culminant du domaine alpin). Première station de ski française labellisée Flocon Vert (label de qualité garantissant l’engagement durable des destinations touristiques de montagne), la beauté ensorcelante de ses paysages se double d’une nature préservée.

Biathlon au stade des Tuffes © Max Coquard-Bestjobers / Jura Tourisme

La glisse à deux roues

Et pourquoi, le temps d’un après-midi, ne pas délaisser ses spatules pour une session de VTT sur neige ? En fatbike, vélos électriques à très gros pneus, partez à l’assaut des chemins jusqu’aux sommets suisses. Accompagné d’un moniteur diplômé en VTT et ski, cette excursion vous mènera du col de la Givrine en Suisse à la forêt du fort des Rousses.

Les Hautes-Combes : étendue de combes féeriques

Au sud du massif du Jura, loin de l’agitation des grandes villes, le territoire Haut-Jura Saint-Claude, plus connu sous le nom de Hautes-Combes, regroupe neuf villages, situés entre 900 et 1 500 mètres d’altitude, tels Lajoux, La Pesse, Les Bouchoux, Les Moussières. Caractérisé par ses forêts d’épicéas, cet espace sauvage, avec ses vallées profondes, se transforme l’hiver venu en paradis blanc, avec plusieurs centaines de kilomètres de pistes. La particularité des Hautes-Combes ? Des pistes connectent tous ces villages ! À ski ou en raquettes, suivez les pistes damées et les itinéraires balisés de cet immense terrain de jeux. Et si la neige vient à manquer, troquez vos équipements nordiques pour le vélo ou la marche à pied. Reconnexion nature assurée !

Le saviez-vous ?

Prémanon, un des villages de la station des Rousses, abrite le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne (CNSNMM), véritable fabrique à champions. Créé en 1970, le centre bénéficie d’infrastructures de pointe et même de chambres hypoxiques (reproduisant les conditions rencontrées à haute altitude). Tous les grands athlètes nordiques sont passés par là, de Jason Lamy-Chappuis, champion olympique 2010 en combiné nordique à Vancouver, à Maurice Manificat, multiple médaillé en coupe du monde de ski de fond et 4 médailles de bronze au JO, en passant par toutes les stars du biathlon : Martin Fourcade, Quentin Fillon Maillet, Justine Braisaz, Julia Simon et Anaïs Bescond en tête.

Ski de fond dans le Risoux © Benjamin Becker / Jura Tourisme

Villages de montagne comme uniques stations

Au nord de Saint-Claude, le territoire Haut-Jura Gorges de la Bienne réunit trois mignonnes stations villages et leurs domaines : Bellefontaine, Morbier (du nom du célèbre fromage !) et Longchaumois. Idéal pour s’initier au ski alpin (avec quelques pistes faciles) ou nordique, les forêts du Risoux et du Mont-Noir offrent aussi des sorties exigeantes. À l’ouest, le Grandvaux, avec ses huit villages authentiques, préserve une tradition nordique. Le champion de biathlon Quentin Fillon Maillet est d’ailleurs originaire de Saint-Laurent-en-Grandvaux ! Les vacances jurassiennes disposent d’un cadre idéal pour tester cette discipline qui allie le ski de fond et le tir à la carabine, de nombreux clubs proposant des initiations.

© Benjamin Becker / Jura Tourisme

Esprit famille sur le territoire Champagnole Nozeroy Jura

Au nord-est, sur les premiers reliefs du Haut-Jura, en direction du Doubs, deux domaines nordiques insolites entre les massifs de la Haute-Joux et du Mont-Noir s’articulent autour de deux stations villages à taille humaine : Foncine-le-Haut et la Haute-Joux. Le territoire propose de grands espaces de ski de fond et de randonnée en raquettes, mais également quelques pistes de ski alpin pour les débutants.

Randonnée raquettes dans les Hautes-Combes © www.stephane-godin.com / Jura Tourisme

Paradis des raquettes

Avec ses centaines de kilomètres d’itinéraires balisés, le Jura est le paradis des raquettes. Voici trois boucles magiques à ne pas manquer !

- Bois du Croz : sur le secteur le plus sauvage de la station village de Foncine-le-Haut, ce parcours de 3,9 kilomètres mène jusqu’au belvédère du Bulay, qui domine le plateau de Nozeroy. Spectaculaire !

- Le tour des lacs à Bellefontaine : au départ du village de Bellefontaine, cette boucle de 10,8 kilomètres vous permet de faire le tour du lac de Bellefontaine et de longer une partie du lac des Mortes.

- La piste de la Vierge : au départ de Saint-Pierre, cette boucle facile de 4,2 kilomètres offre de magnifiques panoramas entre combes, forêt et pré-bois dans une douce ambiance hivernale.

Et si on jouait… à survivre au froid ?

Acquérir les techniques pour construire un igloo inuit ou norvégien, ça vous tente ? Le temps d’une demi-journée (2 heures 30), des initiations sont proposées sur le secteur de Grandvaux et Morbier. À Lamoura, c’est “Into the Wild”, un escape game qui permet de développer ses aptitudes en matière de survie en milieu hivernal, et qui se pratique aussi bien sur neige que hors neige. Et pour compléter sa panoplie de compétences survie, deux parcours d’orientation Géobaliz, à Saint-Laurent-en-Grandvaux et cinq courses BaliséOr, à la station des Rousses, testeront vos repères. Sortez vos boussoles !

Les Grandes Traversées du Jura (GTJ)

Ce nom résume tout. Une épopée de 185 kilomètres, entre 900 et 1 400 mètres d’altitude, du nord au sud du massif jurassien et de village en village. Cette grande itinérance, créée en 1978, décline plusieurs parcours balisés : en raquettes, en ski de fond ou ski de randonnée nordique. Lors d’une GTJ (pour les intimes), c’est l’esprit trek qui prime mais pour un avant-goût, il est facile de joindre sur un, deux ou trois jours des portions de ce circuit mythique réalisable entre six et huit jours pour les plus sportifs. En ski de fond, c’est l’un des parcours les plus longs d’Europe, qui traverse des sites emblématiques tels le lac des Rousses et La Pesse, les forêts du Massacre et du Risoux ou les combes à la rencontre de la flore et faune sauvage du massif. La GTJ se pratique également lorsque la neige quitte le massif avec des versions pédestre, VTT et gravel ou vélo.

© Benjamin Becker / Jura Tourisme

Épopée hivernale en chiens de traîneau

À la tête d’un attelage de huskys d’Alaska ou du Groenland, vivez l’ambiance Grand Nord ! Avec douze agences de mushers réparties sur les cinq domaines skiables du Jura, en mode musher ou passager contemplatif, la glisse sera synonyme d’osmose entre nature et animaux. À La Pesse, vous pourrez même aller à la rencontre des laïkas. “Les laïkas de Lakoutie viennent de la région la plus froide de Russie. Ces chiens qui avaient quasi disparu avec l’introduction de la moto-neige font aussi de bons animaux de compagnie”, explique Damien Bastié, éleveur et musher. Et si vous aimez ces animaux, de multiples formats d’excursions existent de la cani-rando aux cani-raquettes en passant même par la cani-trottinette ! Réservation conseillée.

© www.stephane-godin.com / Jura Tourisme

Jura sur Léman : le petit plus transfrontalier

En famille et loin des foules, laissez-vous imprégner par l’imprenable panorama sur la chaîne des Alpes et le majestueux mont Blanc. C’est la vue qui vous attend depuis le sommet de la Dôle, un des plus hauts sommets du massif du Jura, côté suisse, à 1 678 mètres. Reconnaissable entre tous avec la boule blanche qui le couronne, cette dernière abrite un radar et une station météo.

La région de Nyon, en Suisse, et la station des Rousses ont fait force commune il y a quelques années et proposent un ski alpin transfrontalier. Appelé Jura sur Léman, ce domaine se compose des massifs Dôle-Tuffes, et de La Serra et se distingue comme le plus vaste domaine skiable transfrontalier de l’Arc jurassien. Se déployant dans un site naturel et boisé, au cœur du parc naturel régional du Haut-Jura, cet espace de glisse franco-suisse de plus de 33 kilomètres est idéal pour l’apprentissage avec un important réseau de pistes faciles, dont 12 vertes et 16 bleues. Les skieurs plus chevronnés trouveront également chaussures à leurs pieds avec 9 rouges et 4 noires.

© Benjamin Becker / Jura Tourisme

Improvisées sur une pente ou sur une piste damée, les descentes en luge et bob sont toujours un moment de rire partagé. Le Jura propose dix-huit sites équipés, dont quatre de snowtubing, ces grosses bouées géantes, pour tester des sensations de glisse différentes.

Le belvédère des Quatre Lacs © refusetohibernate.com / Jura Tourisme

Avec ou sans neige ! Le Jura : une nature XXL

Que la neige soit ou non au rendez-vous, les excursions dans le Jura ne manquent pas pour autant de spectaculaire. À commencer par les cascades du Hérisson. Spectacle grandiose en période humide, les cascades doivent leur nom à un cours d’eau qui naît à 800 mètres d’altitude et qui descend en multiples rebonds de chutes d’eau. Avec un peu de chance, vous pourrez même admirer ces rideaux d’eau… gelés. Inoubliable !

Le saut Girard - Cascades du Hérisson © Jura Tourisme

Le pic de l’Aigle et le belvédère des Quatre Lacs, dans leur ambiance hivernale, offrent aussi des panoramas extraordinaires. Les lacs d’Ilay, des Petit et Grand Maclu et de Narlay s’étendent à perte de vue. Et si l’hiver s’y prête, certains de ces miroirs gelés se transforment même en patinoire naturelle comme au lac des Rousses ou celui de Lamoura. Et sinon, direction la patinoire de l’Espace des mondes polaires où les patineurs pourront tournoyer dans un espace abrité.

© Benjamin Becker / Jura Tourisme

La spectaculaire ligne des hirondelles

La ligne ne fait pas le printemps mais traverse gaillardement l’hiver jurassien, avec un cachet incomparable. Moyen d’accès au Haut-Jura depuis Dole (comptez 2 heures 30 jusqu’à Saint-Claude), c’est aussi une excursion touristique à part entière. À travers la forêt de Chaux, les vignobles jurassiens, la combe du Grandvaux, la vallée de la Bienne, le train passe de 200 à 948 mètres d’altitude, en franchissant pas moins de 36 tunnels et 18 viaducs !

Musée du Jouet © Jura Tourisme

Une terre de culture, de savoir-faire et d’innovations

Ancrés dans la tradition jurassienne, les hivers, rudes et rigoureux, étaient dédiés à moult occupations, sources de revenus. Ces savoir-faire séculaires servent aujourd’hui de socle à nombre de filières d’excellence jurassiennes comme la plasturgie, le jouet, la micromécanique mais aussi l’agroalimentaire, la lunetterie, l’aéronautique ou le luxe. Avec de beaux succès made in Jura comme l’entreprise Julbo, fleuron de la lunetterie sport et nature, qui a obtenu l’été dernier la licence des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. La filière bois est également au cœur de l’économie jurassienne, le bois du Jura étant la première AOC forestière en termes de volume de production, avec 20 % de la production nationale.

Musée de la Boissellerie © Jura Tourisme

Un héritage à découvrir également dans les nombreux musées qui émaillent le département tels le musée de la Boissellerie, à Bois-d’Amont, récemment rénové, le musée du Jouet, à Moirans-en-Montagne, l’atelier des Savoir-Faire, à Ravilloles, le musée de la Pipe et du Diamant à Saint Claude ou encore l’incontournable musée de la Lunette à Morez.

Musée de la Lunette © Benjamin Becker / Jura Tourisme

Le musée de l’Abbaye : un musée, deux univers

Au confluent de la Bienne et du Tacon, Saint-Claude est un site magnifique, dont l’histoire est marquée par sa célèbre abbaye, prospère du XIe siècle jusqu’à son déclin au XVIe siècle.

Le musée de l’Abbaye © Jura Tourisme

De cette fastueuse période demeurent une cathédrale et quelques vestiges archéologiques au musée de l’Abbaye. Changement de décor dans une seconde partie : le musée présente une surprenante collection de grands noms de la peinture : Bonnard, Picasso, Braque, Chagall, Dufy… Deux palpitants escape games “Vol au musée” et “Sauvez la relique” vous entraîneront au choix dans une enquête artistique ou dans les sous-sols archéologiques. Une expérience immersive pour découvrir les collections en s’amusant.

Le musée de l’Abbaye © Jura Tourisme

Espace des mondes polaires

À Prémanon, ce musée invite à un voyage au cœur des pôles. À l’heure où le changement climatique questionne la fonte des banquises et ses répercussions mondiales, la scénographie de l’Espace des mondes polaires nous immerge, entourés de paysages somptueux, au cœur de la banquise, dans un parcours à la fois pédagogique, ludique et interactif. Kayaks, vêtements, harpons, jouets, chants enregistrés… une importante collection d’objets ethnographiques rapportés par Paul-Émile Victor jalonne le parcours de l’exposition.

© Jura Tourisme

Rendant hommage à l’enfant du pays qui, même expatrié avec sa famille en Polynésie, n’a jamais oublié ses racines jurassiennes, le musée dresse aussi un état des lieux des régions polaires et pose la question de leur avenir. Ne manquez pas de vérifier l’agenda du musée : projections ciné (givré !) et conférences rythment le calendrier, avec souvent des invités de choix.

© Vincent Edwell / JuraTourisme

Nouvelle scénographie à la Maison du Parc

À Lajoux, la Maison du Parc prolonge l’ambiance nature avec de nouvelles installations ludiques, sensorielles et interactives. Ici, vous découvrirez le Haut-Jura sous toutes ses facettes : ses paysages, sa faune et sa flore, ses savoir-faire, ses forêts…

Repas à L’Arbézie, restaurant franco-Suisse à La Cure © Withaxie / Jura Tourisme

Bienvenue en Arbézie !

À environ 3 kilomètres des Rousses, dans le village de La Cure, le pittoresque hôtel-restaurant L’Arbézie, construit dans le style alpin, fait figure d’ovni territorial. Bienvenue en Arbézie, selon le bon mot de l’homme politique Edgar Faure, alors député du Jura. Particularité unique au monde, l’hôtel est à cheval sur la frontière franco-suisse, une bizarrerie inédite qui remonte à 1862. Ici, vous passez la frontière d’une pièce à l’autre et même d’une marche d’escalier à une autre ! Et pour prolonger cette expérience originale, pourquoi ne pas aller apprécier les rives du lac Léman à bord du train suisse NStCM ? La ligne de 27 kilomètres relie le village de La Cure à la jolie petite ville balnéaire de Nyon. L’occasion rêvée de délaisser skis ou voiture pour la journée et d’aller comparer si la fondue suisse rivalise avec la fameuse fondue jurassienne au comté…

Le fort des Rousses © Withaxie / Jura Tourisme

L’incontournable : le temple du comté aux Rousses

Le fort des Rousses, ancien bastion militaire, a brillamment reconverti son dédale de couloirs souterrains en cave d’affinage. Un véritable trésor fromager ! Tels des disques d’or, pas moins de 200 000 meules de comté AOP de 40 kilos chacune vieillissent paisiblement. Laissez-vous guider par les passionnantes visites qui se terminent, gourmandise oblige, par une savoureuse dégustation.

Plateau de fromages AOC du Jura © Image et Associés / Jura Tourisme

Les délices de la “table de montagne” jurassienne

Si, côté saveur, le Jura est irrémédiablement associé au comté, le morbier, fromage qui se distingue par sa célèbre raie noire, se prête également à de savoureuses raclettes et fondues, tout comme le bleu du Haut-Jura, moins connu mais tout aussi fondant. Cependant, la table jurassienne ne se limite pas au fromage : volailles à la crème, champignons des bois, gratins de légumes anciens, mais aussi poissons de lacs et rivières composent de gourmandes assiettes.

Dégustation des vins du Jura © Benjamin Becker / Jura Tourisme

Les vins jurassiens s’accordent à merveille avec cette variété de mets. Le Jura compte pas moins de sept AOC vins. Trois appellations “produits” pour le Macvin, le Crémant et le Marc du Jura et quatre appellations géographiques : Arbois, l’Étoile, Château-Chalon et Côtes-du-Jura. Sans oublier deux produits phares du Vignoble du Jura : le célèbre Vin Jaune – vieilli six ans et trois mois en fût de chêne – et le plus confidentiel, le Vin de Paille, un vin liquoreux doux et sucré. Ces deux vins font d’ailleurs l’objet de fêtes spéciales : La Pressée du Vin de Paille en janvier [voir notre rubrique événements] et La Percée du Vin Jaune qui reviendra en février 2026.

Infos pratiques

Où manger ?

• Hôtel-restaurant de l’Abbaye, cuisine faite maison, locale et généreuse au bord du lac de l’Abbaye, à Grande-Rivière Château – Tél. : 03 84 60 11 15

• L’auberge de la Rivière, plats copieux de qualité, à Foncine-le-Haut – Tél. : 03 84 51 90 59

• Chez Feodor, microbrasserie et cuisine au fumoir, à Lajoux – Tél. : 09 52 14 55 09

Où loger ?

• Chalet des Tuffes, gîte d’étape sur la Grande Traversée du Jura, aux Rousses, avec vue sur la Dôle – Tél. : 03 84 60 02 95

• Logis hôtel restaurant La Chaumière, Une belle adresse qui allie tradition et modernité à Bellefontaine – Tél. : 03 84 33 00 16

• Le Duchet, village vacances avec 82 chambres, à 950 mètres d’altitude, à Prénovel – Tél. : 03 84 60 41 26

Événements

• Le 14 décembre 2024 : Tournoi international de curling, à Prémanon

• Du 5 décembre 2024 au 6 janvier 2025 : Noël au pays des sapins, illuminations, déambulations et animations, aux Rousses

• Du 13 au 15 décembre : Noël au pays du jouet, spectacles et ateliers ludiques, à Moirans-en-Montagne

• Les 21 et 22 décembre : Les Belles Combes, mythique course de ski de fond intégrant le circuit Visma Ski Classics Challengers

• Du 17 au 19 janvier 2025 : Coupe du monde de ski de fond, stade des Tuffes, à la station des Rousses

• 19 janvier 2025 : Pressée du Vin de Paille, à Arlay

• Le 25 janvier 2025 : O’xyrace, trail sur neige de nuit, à Prémanon

• Les 8 et 9 février 2025 : La Transju’, mythique course de ski de fond, à la station des Rousses

• Du 19 au 23 mars 2025 : Festival Les Rendez-Vous de l’aventure, films, spectacles, expos et conférence, à Lons-le-Saunier

• 1er et 2 mars 2025 : Finale de la coupe de France de ski de fond, à la station des Rousses

Comment s’y rendre ?

• En voiture : depuis Lyon jusqu’à Saint-Claude, comptez 1 heure 30

• En train : Lyon-Dole (avec une correspondance à Dijon), comptez 2 heures 30 ou Lyon-Lons-le-Saunier, comptez 1 heure 30

Plus d’informations : www.jura-tourism.com