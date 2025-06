Un épisode de pollution à l'ozone dans le Rhône : le premier niveau d'alerte activé

Un épisode de pollution à l'ozone est en cours dans le Rhône et dans la Métropole de Lyon.

La préfecture du Rhône a activé le niveau d’information-recommandation à partir du jeudi 20 juin en raison d’un épisode de pollution à l’ozone lié aux fortes chaleurs. La mesure concerne tout le département du Rhône et la Métropole de Lyon.

Aucune restriction n’est imposée pour l’instant, mais les autorités recommandent aux personnes vulnérables (enfants, personnes âgées, malades chroniques) de limiter les efforts physiques et les déplacements aux heures les plus chaudes.

L’ensemble de la population est invité à adopter des gestes pour réduire la pollution : privilégier les transports doux ou en commun, modérer la vitesse en voiture, éviter l’usage intensif de la climatisation.

Les collectivités, industriels et agriculteurs sont également appelés à adapter temporairement leurs activités les plus polluantes. Le brûlage des déchets verts reste interdit, tout comme la circulation des véhicules Crit’Air 3, 4, 5 et non classés dans la ZFE lyonnaise.

[#Qualité Air]💨



Un épisode de pollution atmosphérique est en cours dans le Bassin Lyonnais / Nord-Isère.



La vague de chaleur favorise une hausse des concentrations d’ozone.



La préfète du Rhône active le niveau information-recommandation à compter du 20 juin 2025 dès minuit,… pic.twitter.com/Gg1JAWyn9f — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) June 19, 2025

Plus d’informations : www.atmo-auvergnerhonealpes.fr