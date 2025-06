Festival entre Rhône et Saône à Lyon : une collecte de gourdes pour les plus précaires

En 2022, le festival Entre Rhône et Saône avait réuni entre 40 et 50 000 visiteurs. © Olivier Chassignole – Ville de Lyon

La régie publique de l'eau de la Métropole de Lyon organise une collecte de gourdes en inox à destination des plus précaires lors du festival Entre Rhône et Saône.

À l’occasion du Festival entre Rhône et Saône, les 28 et 29 juin, Eau du Grand Lyon organise une collecte solidaire de gourdes en inox. L’objectif : les redistribuer à des personnes en situation de grande précarité via les associations La Cloche et la Croix-Rouge.

L’initiative s’inscrit dans le programme “Eau pour tous”, porté par la Métropole pour améliorer l’accès à l’eau potable. Selon Eau du Grand Lyon, 25 000 personnes n’y ont pas un accès suffisant sur le territoire, dont 3 500 vivent à la rue.

Le stand de l’opérateur public proposera également des animations pédagogiques autour des usages de l’eau et de ses enjeux sociaux. Le public est invité à venir déposer des gourdes en inox directement sur le stand samedi 28 et dimanche 29 juin de 11h à 18h.