La brigade de gendarmerie de Mornant, dans le Rhône, a mis la main sur un important réseau de vente d'armes de poing illégales.

À l'issue d'une enquête de la brigade de gendarmerie de Mornant, 59 armes, dont 13 non déclarées, ont été saisies et un réseau de vente d'armes de poing démantelé. Selon nos confères de BFM Lyon, deux grenades à plâtre et une mine au plâtre ont également été retrouvées lors de perquisitions.

Ces dernières ont été menées dans les domiciles de trois individus mis en cause. Deux personnes, soupçonnées de prendre part au trafic, ont d'abord été placées en garde à vue le 10 juin dernier. Avant que le vendeur présumé ne soit, lui aussi, interpellé par la suite.

Le suspecté vendeur et l'un des deux autres individus ont été déférés devant le tribunal judiciaire de Lyon. Un placement sous contrôle judiciaire et une interdiction de détention d'arme ont été prononcés.

