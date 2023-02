Rappel conso : des morceaux de verres dans des yaourts

Plusieurs marques de yaourts au lait sont rappelées dans toute la France par les autorités sanitaires. Les produits sont susceptibles de contenir des morceaux de verre.

Le site du gouvernement Rappel conso a alerté ce mercredi 22 février la présence de verre dans les pots de yaourts en verre. Plusieurs marques sont concernées par ce rappel : Auchan (nature, vanille et citron), La Laitière (fraise, noix de coco, vanille et citron), Envia (vanille, nature et citron), Milsa (vanille), Monoprix (vanille), Délisse (vanille, nature, citron, 4 saveurs), Carrefour (nature) et Casino (vanille, 4 saveurs).

Les produits doivent impérativement être rapportés en magasin. Selon Rappel conso, la raison de cette alerte est due à la "fragilité des pots au niveau de leur col", qui recommande de ne plus consommer le produit et de le ramener pour bénéficier d’un remboursement. La procédure de rappel se termine le 31 mars.