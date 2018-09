“J’accuse” : la lutte du personnel des hôpitaux de Lyon continue ce samedi

Le personnel soignant se mobilise depuis janvier dernier pour dénoncer le manque de moyens financiers et humains dans les hôpitaux de Lyon. Ce samedi, ils organisent une action publique sous forme de pièce de théâtre pour exprimer leur désaccord face à la politique de santé du gouvernement.

Le collectif de “lutte inter hosto lyonnais” organise ce samedi une action citoyenne pour sensibiliser la population aux conséquences de la politique de santé du gouvernement pour les patients et les employés des hôpitaux. Les personnels soignants de Lyon et de Saint-Etienne sont mobilisés. À 14 heures, place de la république, ils s’inspireront du “J’accuse” d’Emile Zola pour présenter aux passants une pièce de théâtre adressée à Emmanuel Macron, illustrant la situation actuelle de l’hôpital. Une façon de protester contre “le manque de moyens et de personnel et la situation catastrophique de prise en charge des patients”, précise le collectif.