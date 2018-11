Pour la 5e édition de la course des Lumières ce samedi soir à Lyon, 2 400 personnes ont "éclairé contre le cancer" et permis de collecter 190 000 euros pour la recherche au Centre Léon Bérard.

La marche des Lumières s'est transformée en course. Mais pour ceux qui souhaitaient marcher, comme les quatre années précédentes, la condition restait la même : s'équiper de signes lumineux pour éclairer la ville. Ce samedi soir, 2 400 personnes se sont élancées depuis la place Maréchal Lyautey, dans le 6e arrondissement, pour participer à ce défi non chronométré et solidaire. Les deux tiers des frais d'inscription sont des dons et ont permis de collecter plus de 175 000 euros cette année.

Une somme qui vient s'ajouter aux 740 000 euros récoltés depuis l'apparition de l’événement, en 2014. Des sommes reversés au centre lyonnais de lutte contre le cancer, Léon Bérard, afin de continuer à développer la recherche en médecine de précision. En pleine révolution, la recherche en cancérologie permet de développer de plus en plus de traitements personnalisés et adaptés au profil spécifique du cancer détecté. En 2017, 400 000 nouveaux cas de cancer étaient diagnostiqués en France.